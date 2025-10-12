Hoteles y alta cocina, un maridaje imparable

Culinary Hotel Awards

Canarias es pionera en el maridaje entre hoteles y gastronomía de vanguardia, un nicho cada vez más influyente en la elección del destino turístico y un valor añadido para el posicionamiento del Archipiélago en un mercado cada vez más competitivo. El reconocimiento de este segmento ha llevado a Prensa Ibérica —grupo editorial al que pertenecen LA PROVINCIA y El DÍA— a crear los Culinary Hotel Awards, que se darán a conocer mañana en una gala en el Hotel Botánico de Tenerife.

Diferenciación y calidad son dos claves para la fidelización turística, inevitables para superar una oferta basada solo en sol y playa. La apuesta de las Islas por incrementar las camas hoteleras de cinco estrellas ha abierto paso a la inclusión de restaurantes de alta cocina dirigidos a una clientela gourmet.

Estos espacios no podrían salir adelante sin la figura de un chef de prestigio, cuya trayectoria se convierte en reclamo para el hotel. En algunos casos, estos profesionales están galardonados con estrellas Michelín. La sinergia entre gastronomía de vanguardia y hotelería genera beneficios tanto económicos como promocionales, logrando visibilidad del destino de forma más eficaz y económica que con campañas convencionales.

La alianza entre excelencia culinaria y alto nivel hotelero no entra en conflicto con la gastronomía popular. Ambas propuestas son complementarias, y nada impide que un mismo cliente disfrute de las dos en un mismo día.

La primera edición de los Culinary Hotel Awards responde a la necesidad de reconocer el trabajo del sector hotelero en favor de la gastronomía de vanguardia. Estos premios, con jurado acreditado, valoran la experiencia culinaria y a toda la cadena profesional que sostiene la satisfacción del cliente.

Estos galardones visibilizan el esfuerzo del sector hotelero canario por avanzar en profesionalización e integrar la gastronomía creativa en su relato turístico, apostando por una oferta innovadora y rupturista.

Este desafío exige una actualización de la formación profesional. Los hoteles boutique, temáticos y de gran lujo demandan cada vez más mano de obra especializada, con formación en FP o universidades, además de prácticas que acerquen al entorno real.

La gastronomía no puede quedar al margen de la renovación de los estudios turísticos. Según estudios de marketing, la calidad alimentaria es un factor decisivo para que el cliente repita estancia. En el caso de la alta cocina, la reputación del chef puede motivar una reserva puntual o una escapada de fin de semana.

El cliente que busca un menú degustación quiere darse un capricho. Y para eso espera un hotel y servicio acorde con la experiencia creativa que vivirá en la mesa.

Los Culinary Hotel Awards, galardones impulsados por Prensa Ibérica, atienden a todas las inquietudes profesionales que conforman el poder transformador de la alta gastronomía. El sector turístico amplía su abanico de propuestas, enfocadas a romper con la rutina y elevar la experiencia del viajero.

La gastronomía de autor se vuelve clave para cumplir estas expectativas, dejando al cliente con una experiencia imborrable. Canarias avanza en esa dirección, elevando su creatividad gastronómica, fortaleciendo su sector hotelero y construyendo una identidad turística diferenciada más allá del tradicional binomio de sol y playa.