Muere Cayetano Guerra de la Torre, ecologista en Artenara

Con frecuencia pasan a nuestro lado personajes que sin alcanzar un notable protagonismo social echamos de menos su ausencia cuando los despedimos de manera inexorable de nuestro mundo. Así nos pasa con Cayetano Guerra de la Torre de quien guardamos varias pinceladas de su personalidad estrechamente vinculada a Artenara, su pueblo familiar, y que falleció hace pocos días, a los 62 años, tras una dolencia cardiovascular., siendo el más pequeño de los nietos de doña Corina Bertrana hermana del cura Pedro Bertrana, procedente de Cataluña de donde fue expulsado en 1865 con motivo de las Guerras Carlistas.

Fue Cayetano un joven que tenía varias actividades vinculadas al mundo rural de nuestras cumbres. Aprovecho la osasión para decir que fue alumno de este cronista en el Instituto Pérez Galdós de Las Palmas de Gran Canaria. Era cazador al igual que sus dos tíos Pepe y Pelayo; su padre lo vinculó a la Vega de Acusa cuando se inició el cultivo de la Vega con riego por aspersión después de crearse una cooperativa agraria tras haberse construido la presa de Candelaria. Junto con su padre ubicaron varias reses de vacuno procedentes de Holanda y adquiridas por el Cabildo.

Como conocedor de los terrenos al ser caminante y ojeador de perdices. y conocedor de los paisajes de esta vertiente de la isla, fue un eficaz informante en los trabajos de toponimia llevados a cabo por el cronista de Artenara. Estas actividades dieron pie a que el Cabildo lo nombrara modelo de joven agricultor del municipio cumbrero. Entre sus hermanos destacan Pepe, quien fue concejal del Ayuntamiento de Artenara, y Esteban, actual presidente de La Orden del Cachorro Canario. A toda su familia le hacemos llegar nuestra condolencia.