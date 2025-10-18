Regreso al pasado

Era el sentir popular de toda una época, alimentado por los poderes fácticos, («mientras él habitó entre nosotros»), en la que los mayores aconsejaban a los jóvenes: «no te metas en política». Una manera de pensar y expresar —todavía hoy presente— de estar adocenado y adscrito al pensamiento único, por lo general conservador y enemigo de cualquier crítica al sistema.

Había trabajo, de forma que si alguien era despedido o abandonaba una empresa, al poco tiempo era contratado por otra de igual o parecido sector. No existían problemas de emigración; más bien, regresaban a las islas los indianos de Cuba o Venezuela. Algunos con dinero para invertir, otros abandonados de la fortuna, «con una mano delante y otra atrás», esperando la caridad familiar.

Los únicos inmigrantes de raza negra eran los que vendían baratijas y artesanía en las avenidas playeras, siempre sonrientes. No había presión fiscal, de modo que los potentados aumentaban su peculio y la clase media, mediante el pluriempleo, podía adquirir vivienda, aunque los intereses bancarios fueran de usura.

Toda “esta bondad sistémica” ocultaba la represión de cualquier idea discordante o protesta que enturbiara la celebración de los 25 años de paz, festejados con un desfile de combatientes del bando nacional ante el Gobierno Militar de Las Palmas —de infausto recuerdo, pues desde allí el general Franco inició la asonada contra la República—. Aunque aparecieron pintadas con el eslogan «paz armada».

Existían internados para niños pobres y huérfanos regidos por órdenes religiosas, algunos con dos puertas de acceso al comedor según fueran becados o de pago. Las familias pudientes financiaban esos centros creyendo que su bonhomía terrenal era hipoteca de entrada al cielo.

Las escuelas unitarias solían ser casas húmedas, con retretes nauseabundos y el lema del terror pedagógico: «la letra con sangre entra». En la mesa del maestro no faltaba la palmeta ni un globo terráqueo astillado.

El trabajo agrícola se hacía de sol a sol, cultivando en los secarrales del sur el “oro rojo”, el tomate, en manos de grandes latifundistas. Las mujeres asistían a misa con velo, y hubo un cura en Valleseco que pasaba revista a las piernas de las feligresas.

A comienzos de los sesenta, la Iglesia católica iniciaba la reforma litúrgica del Concilio Vaticano II, aunque mantenía su poder omnímodo y jerárquico. La juventud, sin embargo, empezaba a darle la espalda. «No creo en los curas» se oía en las tertulias.

Mientras tanto, grupos de pop y rock y los medios hablaban de las “décadas prodigiosas”. En 1957 aterrizó en Gando el primer vuelo turístico de la compañía sueca Transair. Así comenzó el turismo que transformó la economía y la cultura isleña. Las “famosas suecas” despertaron la libido dormida de la juventud canaria.

A pesar de la censura eclesiástica, algunos se atrevían con lecturas como “Buenos días, tristeza”, que escapó del índice de libros prohibidos. El enamoramiento se fraguaba en paseos y verbenas, donde las madres vigilaban a sus hijas, mientras las boites capitalinas como El Pirata o Aloha introducían nuevos modos de ocio.

Comenzaba también la riada de coches hacia el sur, orgullo del puerto franco canario, y los aficionados llenaban el Estadio Insular para ver jugar al equipo de los diez canarios. Fue en el fútbol donde surgió una chispa política: tras una bronca arbitral, aparecieron las pintadas “Canarias libre” y jóvenes corriendo ante la policía.

Poco después, Antonio Cubillo fundó una emisora en Argel que proclamaba la autodeterminación e independencia de Canarias, con eco internacional. En 1979, Fernando Sagaseta llevó esa idea al Congreso con Pueblo Canario Unido, germen de la Unión del Pueblo Canario.

Con el paso del tiempo, fueron más —en frase de Umberto Eco— los integrados que los apocalípticos.

No hay presente sin pasado. Hasta el olor puede resultar regenerador y taumatúrgico. La nostalgia del rinencéfalo.