Unidad frente a una crisis inminente

Se aproximan tiempos aún más difíciles, como siempre. Ya se registra una ligera contracción en el número de visitantes turísticos y todos los observadores coinciden en que la situación empeorará. El crecimiento económico español descenderá en 2026, último año en el que el Gobierno de Pedro Sánchez recibirá los fondos europeos extraordinarios: 26.000 millones de euros que podrá solicitar siempre y cuando a) gaste antes de finalizar el próximo agosto los 80.000 millones en transferencias para inversiones y reformas o b) demuestre fehacientemente el desarrollo de las reformas fiscales, energéticas, administrativas y otras demandadas por Bruselas.

España ha sido el país europeo que más dinero ha recibido de la UE del Plan de Recuperación puesto en marcha tras la crisis de la pandemia del covid. Es una economía dopada por los fondos comunitarios, y será muy interesante –y doloroso– cuando se acabe el maná europeo.

Sobre una situación de creciente malestar social –que las centrales sindicales prefieren ignorar– pesará además la reactivación del independentismo catalán y, en general, una polarización enloquecida. Por último, en Europa no pintan bien las cosas: dentro de un año la ultraderecha puede estar en el poder en Francia, Alemania no termina de salir de su recesión y la guerra en Ucrania no se detiene. En fin, para qué seguir. O sí: la exdirectora adjunta del FMI ha alertado que la burbuja empresarial de la IA tiene altas posibilidades de reventar en los próximos meses, generando un colapso bursátil mundial que reduciría a cenizas 35 billones de dólares.

Pequeño salto político y conceptual. Esta tarde se clausura el congreso fundacional de Municipalistas Primero Canarias (MPC), la suma de las organizaciones de ámbito municipal que decidieron abandonar Nueva Canarias (NC) y constituirse como fuerza autónoma. Desde un punto de vista electoral, Primero Canarias representa más de dos tercios de los votos insulares y el 60% de los votos autonómicos obtenidos por NC en las elecciones de 2023.

Es muy difícil que los llamados canaristas puedan enfrentarse a este desgaste sin el riesgo de perder, por ejemplo, el grupo parlamentario propio en el Parlamento o su lugar como primera fuerza en el Cabildo de Gran Canaria. Teodoro Sosa –líder político– y Óscar Hernández –líder orgánico– se convencieron, como la gran mayoría de sus compañeros, de que Román Rodríguez nunca dejaría la poltrona y seguiría reservando a los de siempre la política regional y la estrategia del partido, mientras que los alcaldes le conseguían votos.

Por supuesto, la intención de los dirigentes de MPC es llegar a un acuerdo electoral con Coalición Canaria (CC) de cara a 2027, pero en absoluto disolverse en la organización coalicionera. Ya existen contactos con plataformas municipales de Fuerteventura y Lanzarote.

Canarias necesita perentoriamente que el nacionalismo —y eso incluye desde planteamientos regionalistas hasta un nacionalismo federalista— crezca, se consolide y aumente su apoyo socioelectoral en los tiempos de crisis y cambio que se acercan a toda velocidad.

Necesita una fuerza política por encima del ensordecedor enfrentamiento entre una izquierda que gobierna sin apoyo parlamentario ni presupuestos y una derecha sin proyecto ni reflejos políticos. Una fuerza capaz de atraer a las clases medias urbanas y a los sectores más activos de la sociedad civil.

En este escenario crítico, el eje territorial debe priorizarse sobre el eje ideológico. El PNV (centro derecha) selló exitosas alianzas electorales con Eusko Alkartasuna (socialdemócrata). Solo así se podrá obtener –y no será fácil– dos o tres diputados en el Congreso o una mayoría inequívoca en la Cámara autonómica.

En caso contrario, estaremos más solos y rotos que nunca en España, en Europa y en el mundo.