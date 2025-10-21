¿Acaso querríamos darle la razón a Netanyahu?

No es halagüeño, desde luego, que Netanyahu haya afirmado -6 de Octubre 2025- que «la UE es irrelevante en cualquier acuerdo en Gaza».

La UE es, de lejos, el primer actor global en Ayuda Humanitaria y Cooperación al Desarrollo; es, por tanto, el primer contribuyente mundial en Ayuda al Pueblo Palestino y apoyo financiero a la UNRWA (United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East). Y, sin embargo, es también penosamente cierto que, a pesar de la contundencia de las Resoluciones del Parlamento Europeo, seguimos todavía incapaces de sancionar al Gobierno genocida de Netanyahu y de suspender el Acuerdo de Asociación UE/Israel por violación flagrante de su cláusula de respeto a los derechos humanos (Artículo 2).

La UE es el primer apoyo al Tribunal Penal Internacional (TPI), subsidiario de los Poderes Judiciales nacionales en la investigación y enjuiciamiento de genocidio, crímenes de guerra y de lesa humanidad. Y, sin embargo, no ha sido capaz de evitar que, desafiantemente, el Primer Ministro húngaro, Victor Orbán, recibiese a Netanyahu en Budapest ignorando la orden internacional de detención (International Arrest Warrant) dictada contra él.

La ciudadanía europea es asimismo ampliamente mayoritaria entre los activistas de la Flotilla humanitaria, ilegalmente interceptada por Israel en aguas internacionales, sin que la UE haya acertado todavía a adoptar una posición común de condena, confiando su protección consular y su eventual repatriación a los esfuerzos individuales de cada Estado miembro (EM).

La UE se ha demostrado igualmente «irrelevante» cuando, el 8 de agosto de 2025, se procedió a la firma de un Acuerdo entre Armenia y Azerbaiyán -¡dos Estados europeos, miembros del Consejo de Europa/CdE!- en la Casa Blanca y ante el Presidente Trump, sin que medie ninguna garantía de respeto de los derechos humanos de los armenios expulsados de Nagorno Karabaj.

Pero es que también en el Debate de Estado de la Unión se escuchó con claridad que para la mayoría del PE resulta del todo inaceptable la propuesta de la Comisión VDL II para el nuevo Marco Financiero Plurianual 2028/2034, que disuelve la Política de Cohesión y la Política Regional -además de la PAC- hasta hacerlas irreconocibles.

Se vacían de contenido y se diluyen sus recursos en unos «sobres nacionales», impidiendo el escalón de gobernanza regional crucial para las Regiones Ultraperiféricas (RUPs), como es el caso de Canarias.

La única estrategia acertada resulta ser, al mismo tiempo, su condición de viabilidad: la unidad de la UE. Esa que, lamentablemente, brilla aún por su ausencia ante la negativa de Alemania e Italia a sumarse al reconocimiento del Estado Palestino y a ejecutar sanciones contra miembros del Gobierno de Netanyahu.

El tiempo corre en nuestra contra. Por ello urge y es imprescindible una mayor integración; y no, en sentido contrario, un regreso a la «casilla nacional» y a unos «sobres nacionales» que ignoren las particularidades regionales que explican el lema europeo de «unir en la diversidad».

Y porque, en última instancia, ¿Acaso querríamos darle la razón a Netanyahu, con una «UE irrelevante»?