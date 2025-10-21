Dos inmigrantes en tierra extraña

Zafari (2024), de la joven cineasta venezolana Mariana Rondón

Ha atravesado ya el ecuador de la Muestra, que concluirá el próximo viernes con el estreno de Zafari (2024), de la joven cineasta venezolana Mariana Rondón, el buen tono sigue presidiendo la mayoría de las proyecciones, conservando la tradición de escoger un puñado de obras previamente galardonadas en algunos de los certámenes más acreditados e influyentes del mundo como garantía indiscutible de éxito cara a los espectadores.

Eso explica, naturalmente, que el selecto menú que ofrece Ibértigo desde su nacimiento, hace veintitrés años, siga conservando invariablemente su elevado índice de autoexigencia selectiva y que su público, cada vez más creciente, le siga dispensando su atención. No es extraño: la coherencia y la perseverancia, tarde o temprano, tienen siempre su correspondiente recompensa.

Silvia del Carmen Castaños y Estefanía ‘Beba’ Contreras, directoras e intérpretes de Hummingbird (2023), la película que ocupará la jornada de hoy, muestran claramente sus cartas desde sus secuencias iniciales al situar a sus protagonistas, dos jóvenes inmigrantes de origen mexicano, deambulando alegremente por las calles de Laredo (ciudad situada al sur de Texas), ajenas al serio riesgo de ser deportadas.

Aunque construida desde los parámetros convencionales de la comedia de situación, los 77 minutos de la película discurren en medio de un escenario tan aparentemente silencioso e impersonal como profundamente inquietante.

Un paisaje, inteligentemente recreado por Miguel Drake-McLaughlin, y en donde no parece suceder nada, que no solo sirve de telón de fondo a las pulsiones expansivas y a las ilusiones de Carmen y ‘Beba’ sino al previsible destino que les espera si su esperanza de establecer sus vidas en la otra orilla del Río Grande termina esfumándose.

Entre bares de carretera, ruidosas boleras y grandes complicidades con una tribu de inmigrantes que persigue similares aspiraciones, ambas se enfrentan al complicado reto de la supervivencia en un lugar perdido en medio del desierto donde aguardan el momento que les permita abrazar la tan anhelada estabilidad laboral.

La contagiosa vitalidad que transmiten las dos protagonistas en su travesía a través de un conjunto de lugares sin otra identidad que la de servir de mero tránsito hacia su destino queda fielmente patentada gracias a la idea que tanto en el plano de la dirección como en el de la interpretación logran plasmar en esta película por diversas razones inolvidable.