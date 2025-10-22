Llegar a fin de mes

Economía colaborativa. / GETTY IMAGES

De niña escuchaba a los mayores hablar de los beneficios de ser asalariado. De saber que, saliera el sol por donde saliera, a principio de mes ibas a tener una cantidad de dinero segura en tu cuenta corriente. Sin embargo, también escuché a algún familiar empresario decir aquello de que es mejor ser tu propio jefe y el que establece las reglas del juego. Nunca he sentido atracción por los deportes de riesgo y ser autónomo hoy en día es más peligroso que hacer puenting con los mosquetones de seguridad raídos.

Tú trabajas, pero, en algunos casos, no sabes cuándo cobras, a pesar de que la legalidad establece un plazo de treinta días para pagar al trabajador que te ha realizado un servicio. ¿Se imagina usted, asalariado, yendo a su trabajo durante todo el mes, cumpliendo con sus obligaciones, y que cuando tiene que cobrar no solo no cobra, sino que no le dan explicaciones por el impago? No, ¿verdad?

Pues esa es la situación de muchas mujeres que el año pasado realizaron diferentes actividades para la concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Las Palmas y que, a día de la fecha, ni han cobrado ni se prevé que les vayan a abonar los cuartos. No sé si la concejala, el interventor o nuestra queridísima alcaldesa, que no da pie con bola ni parece interesada en darlo, se han olvidado de que esas mujeres tienen que pagar una cuota de autónoma, los trimestrales e impuestos varios y comer, coño, comer.

Al parecer la concejalía de Igualdad afirma no tener margen de maniobra. Y digo yo, ¿no pensó eso antes de tirarse el pedo más grande que el culo? ¿Antes de comprometer el tiempo, el trabajo y las necesidades de un montón de profesionales? ¡Ay, esas cabecitas!

Es curioso que el mismo Ayuntamiento que el año pasado se gastó un millón de euros en la actuación de Maluma –un tipo con unas letras que tanto fomentan el respeto y el feminismo– y que este año ya ha confirmado tener un presupuesto de ocho millones para el carnaval, les deba a un grupo de trabajadoras que realizaron diversas campañas y actividades sobre prevención en igualdad tanto a nivel escolar como social, mucho menos de lo que se gastan en los citados espectáculos.

Otro miércoles les cuento el cuento de la feria del libro que se perdió en el bosque. En este momento social en el que en Canarias unas doscientas veinticinco mil personas viven con menos de setecientos euros al mes, ese despilfarro me sigue resultando un insulto.

Resulta llamativo que, mientras las trabajadoras afectadas por esta violencia administrativa intentan hacer valer sus derechos, el concejal de Presidencia, Hacienda, Modernización y Recursos Humanos se jacte de decir: «Hemos terminado el ejercicio de 2024 con un resultado presupuestario en positivo de 88,8 millones de euros. No estamos en déficit ni en equilibrio, estamos en superávit», hombre si yo me quedo con lo mío y con lo de los demás siempre voy a estar en superávit, señor concejal.

No hay que ser de números para llegar a esa conclusión. ¿Saben lo más triste? Que lo que le deben a este grupo de autónomas del sector de la cultura son unos doce mil euros. Doce mil euros que para ellas suponen hacerle frente a la hipoteca, a la comida, a su salud y a lo que les dé la gana porque para algo lo trabajaron.

Así están las cosas y así he querido contárselas. Este silencio administrativo está mellando en la salud mental de las afectadas. Ansiedad, angustia, incertidumbre, miedo son las emociones con las que llevan más de un año lidiando al no saber qué va a pasar con ese dinero que deben cobrar. Esta es la realidad, la realidad de la que el Ayuntamiento no quiere hablar.