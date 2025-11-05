Mazón y la no culpa

Suelo pensar mucho en la culpa y en qué habrá después de la muerte. ¿Nos encontraremos con el vacío, con el paraíso, con la reencarnación? También me cuestiono con frecuencia si una vez que pasemos al otro lado nos las tendremos que ver con Dios y asumir nuestros errores. Aquello de «por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa». Sí, fui educada en el Antiguo Testamento y aún me debato entre la existencia de un Dios amoroso o uno que me señala inquisitivamente con el dedo acusador y el ceño fruncido.

Por eso, aunque sigo errando (quiero pensar que cada vez menos), intento cada día ser muy consciente de que esa posibilidad se puede dar cuando cruce al otro lado y me sirve como radar para no cometer muchas estupideces. Y ustedes se preguntarán, pero ¿eres buena o temes el castigo divino? No tengo la respuesta, sin embargo, prefiero pensar en la primera opción.

Y no, no estoy usando esta columna como confesionario. De hecho, creo mucho en Dios, pero le tengo cierta ojeriza a la Iglesia como institución, las contradicciones del ser humano, qué se la va a hacer.

Escribo este artículo porque me desperté con la noticia de la dimisión pactada de Carlos Mazón. Un año le ha costado al hombre asumir su falta, y ya no solo por «presuntamente» estar gozándoselo cuatro horas con una periodista mientras morían doscientas treinta y siete personas, sino por la concatenación de errores previos y posteriores al desastre.

Me pregunto cómo habrá gestionado este último año la no culpa. El otro día se celebró un acto para recordar a las víctimas de la DANA y los familiares de los fallecidos recibieron al presidente de la Comunidad Valenciana entre gritos de «asesino». Supuse que, si no era por el sentimiento de culpa, como mínimo sería por el de vergüenza, que tomaría la decisión de irse.

Y, efectivamente, se fue a meditar. Aunque suena más a «reunión de partido para ver de qué forma te vas dignamente y que esto te sirva para tener la bragueta cerrada». No habrá elecciones para elegir al nuevo presidente de la comunidad, sino que el PP negociará con Vox para investir a un presidente provisional.

En fin, salimos de Guatemala para meternos en Guatepeor. Quizá la política anestesia a la gente. A lo mejor quienes nos gobiernan fueron en su día personas normales y, una vez disfrazados de presidentes, se olvidan de quiénes eran. Puede que realmente vinieran sin escrúpulos de fábrica y por eso apostaron por la política.

Sí, sé lo que están pensando, ¿el mundo está lleno de gente sin escrúpulos? Bueno, quedan menos de dos meses para Navidad y Año Nuevo y se abre la veda de la bondad, la ilusión y los buenos deseos. Lo peor de todo es que en este artículo no he sido sarcástica, léase entre líneas.