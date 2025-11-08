Ángel o Demonio

¿Ángel Víctor Torres o Demonio V. Torres? La crispación política y el mal periodismo se retroalimentan. Vivimos unos tiempos donde se valora más el relato que los hechos. En estas últimas semanas la prensa de derechas y de ultraderecha creó una gran expectación sobre el nuevo informe de la UCO de la Guardia Civil del caso Koldo.

En su delirio antisanchista la prensa ultra llegó a anunciar que el informe de la UCO hablaría de dudosas adjudicaciones de la época de Torres en su época de alcalde de Arucas. En esos años Pedro Sánchez era un simple concejal en Madrid y Koldo se peinaba el flequillo que le quedaba en las puertas del puticlub donde trabajaba de gorila. En sus anuncios del informe de la UCO los digitales dibujaban al Demonio Torres negociando con narcotraficantes y en pisos con mujeres prostituidas en Madrid. Sabemos que las obsesiones y el periodismo suelen ser incompatibles.

Llegó el informe de casi 400 páginas y Ángel Víctor y su equipo lo leyeron completo y prepararon una rueda de prensa para decir, más o menos: ‘Soy Ángel, no soy el Demonio que estaban anunciando, no hay mujeres prostituidas, ni narcotraficantes ni mordidas. Deben pedirme perdón’. Y salieron los titulares que casi estaban preparados, por la derecha titulaban que el demonio canario se dedicó a beneficiar a Aldama. Desde el periodismo sanchista penisular y canario, nos contaron que Ángel es Ángel, que cuánta basura ultraderechista, y que todo es el contexto, un presidente preocupado por la pandemia. Contexto. En un futuro diccionario de sinónimos contexto podría ser ingresos publicitarios de Moncloa o del gobierno canario durante el Pacto de las Flores para la progresía o de gobiernos peperos y voxeros para la prensa derechista.

Torres pide que se disculpen los que difundieron bulos. De acuerdo. Pero el señor ministro también debería pedir disculpas por habernos mentido cuando dijo que no tuvo trato con Koldo y que no intercedió a favor de las empresas de Aldama. El informe de la UCO nos muestra a un presidente que anunciaba a Koldo que «levantaría por los aires» a una funcionaria por cumplir con su deber, comprobar que las mascarillas eran legales. Cierto que Torres no tenía que saber que Koldo era un golfo, y seguramente quiso favorecer a la empresa de Aldama por hacerle la pelota a Ábalos, que además de putero y golfo, era secretario de Organización del PSOE.

Ni la UCO ni el Tribunal Supremo achacan delito a Torres. Ser pelota de un jefe peninsular no es delito y da puntos en un partido español. Pero que durante una pandemia con cientos de muertos en las islas, un presidente dedicara su tiempo a presionar a funcionarios para que se agilizaran los pagos a empresas amigas de un ministro amigo, es bastante indecente. No es el Demonio anunciado por los ultras, pero tampoco tan Ángel como lo han pintado desde su club de fans.