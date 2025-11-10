40 años de la regata atlántica ARC

Parece que fue ayer y han pasado cuatro décadas de la regata trasatlántica que tuvo su arranque en el Puerto de La Luz en 1985 y que se ha insertado cada noviembre en nuestra bahía, donde tiene su salida rumbo al Caribe. Es la Atlantic Rally for Cruises (ARC) que en 1999 se inscribió en el Libro Guinness como la más numerosa del mundo. El padre de este singular evento fue el rumano Jimmy Cornell, que un día recaló por Gran Canaria ofreciendo la regata como una demostración de que unidos en la mar los náuticos podían protegerse en la aventura de cruzar el Atlántico hasta América, impulsadas las velas por los vientos alisios.

Desde hace unos años hay dos salidas para atender a casi tres centenares de embarcaciones; la de ayer, la ARC+ y la ARC del próximo 23 de noviembre. Es la fiesta de la vela, de la ilusión por cruzar el Atlántico con más de mil navegantes de todo el mundo que se llevan la Isla y la ciudad en sus corazones como el mejor apoyo en su aventura.

En estos 40 años hay que resaltar a la Autoridad Portuaria, que ha dado a la ciudad una Marina de primera línea con toda clase de servicios que la convierten en la mayor de Canarias cuando no teníamos al principio ni unos modestos baños para ofrecer a las tripulaciones. También, la colaboración de muchas personas que creyeron en el proyecto y organizaron agasajos para que los nautas se encontraran en su propia casa. No podemos olvidar a Pedro Pérez Abrante ‘alma mater’ del Muelle Deportivo que con su popular regata de dinguis ponía la nota destacada en cada edición y los numerosos voluntarios que colaboraban para el mejor esplendor de la fiesta anual de la vela.

La ARC se ha convertido por derecho propio en algo unido a la ciudad y la Isla. Vaya nuestro homenaje a Jimmy Cornell que impulsó a La Luz hasta metas insospechadas.