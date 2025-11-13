Seguridad híbrida en el entorno portuario

Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Las Palmas celebra el jueves 9 de octubre de 2025. / La Provincia

Durante las dos últimas décadas, el sector marítimo y portuario ha experimentado un profundo proceso de digitalización, apertura comercial y diversificación energética. Sin embargo, este progreso ha traído consigo nuevos desafíos, que van desde la ciberseguridad hasta la gestión de infraestructuras críticas, pasando por el control de mercancías y la protección de activos estratégicos.

El ámbito portuario refleja mejor que ningún otro la complejidad del mundo actual. En él confluyen personas, tecnología, mercancías e información, y esa interconexión también amplía la exposición a nuevos riesgos por ser esencial para el desarrollo económico. Por ello, la seguridad ya no puede entenderse como un elemento complementario, sino como un factor estratégico que sostiene la competitividad y la confianza en la cadena logística global.

Este nuevo escenario combina oportunidades derivadas de la digitalización con amenazas cada vez más híbridas. Entre los riesgos más destacados se encuentran la fragmentación geoeconómica, las tensiones comerciales, el incremento del tráfico energético y la cibercriminalidad asociada al uso intensivo de la tecnología.

Los sistemas de información portuaria gestionan grandes volúmenes de datos sensibles, desde manifiestos de carga hasta registros financieros, lo que los convierte en un blanco atractivo para la delincuencia digital. Paralelamente, la intrusión en áreas operativas, el robo de mercancías o los fenómenos climáticos extremos continúan representando amenazas tangibles para la continuidad de las operaciones.

Por otro lado, la transición energética impulsa la adopción de combustibles sostenibles como el GNL, el hidrógeno o los biocombustibles, lo que exige infraestructuras más seguras, protocolos actualizados y formación específica para los profesionales del sector. Este proceso no solo redefine los estándares de seguridad, sino que refuerza la necesidad de una visión integral que combine tecnología, conocimiento y colaboración entre actores públicos y privados.

En este contexto, la innovación tecnológica se ha convertido en una aliada esencial. La inteligencia artificial aplicada a la sinopsis de video analiza datos procedentes de horas de imágenes, sensores inteligentes y sistemas de telemetría en tiempo real, permitiendo detectar anomalías y anticipar riesgos con una mayor precisión, obteniendo datos relevantes que nos permiten tomar decisiones más eficientes. De igual modo, la tecnología blockchain ofrece registros inalterables de movimientos logísticos, reduciendo el fraude y mejorando la trazabilidad de las operaciones. Estas herramientas marcan un cambio de paradigma hacia una seguridad más proactiva y basada en el dato.

De esta forma, la estrategia de Seguridad Híbrida se consolida como un enfoque imprescindible para la protección de entornos portuarios. Garantizar la seguridad ya no depende únicamente de la tecnología o de la vigilancia física, sino de la combinación estratégica de personas, tecnología y datos en un ecosistema integrado. Los profesionales del sector recopilan información contextualizada y la transforman en inteligencia operativa, lo que permite anticipar riesgos y adaptar los servicios a las circunstancias específicas de cada instalación. La tecnología amplifica esta capacidad humana: sensores, analítica avanzada e inteligencia artificial contribuyen a una comprensión más profunda del entorno portuario, facilitan la detección temprana de anomalías y permiten automatizar procesos críticos. Todo ello se coordina desde centros inteligentes de operaciones de seguridad, que gestionan de forma remota y sincronizada todos los recursos, asegurando una respuesta eficiente y cohesionada.

El ámbito portuario se ha convertido en uno de los mejores ejemplos de cómo la innovación tecnológica está transformando la seguridad y la gestión operativa. En estos entornos, se están implementando soluciones de robótica y analítica avanzada que refuerzan la protección de las instalaciones y optimizan los procesos. Entre los desarrollos más destacados se encuentran los robots autónomos de patrullaje, equipados con cámaras térmicas y sensores inteligentes capaces de detectar personas, incendios o vehículos, así como modelos diseñados para realizar rondas de inspección programadas, con funciones de teleoperación mediante realidad virtual y aprendizaje por imitación. Estas tecnologías no sustituyen al personal de seguridad, sino que lo complementan, aportando mayor eficiencia, cobertura y capacidad de análisis.

En este contexto, la seguridad portuaria ha sido uno de los ejes centrales del Shipping Canary Islands 2025, organizado por la Federación de Operadores Logísticos y Servicios Portuarios (OnePort Canarias) en Las Palmas de Gran Canaria. Entre las principales conclusiones, se destacó el papel de la Seguridad Híbrida como modelo de referencia en la protección de infraestructuras críticas. La combinación de profesionales especializados, tecnología inteligente y análisis avanzado de datos permite anticipar riesgos, reforzar la seguridad operativa y garantizar la continuidad de las operaciones en puertos altamente digitalizados.

También se puso de relieve la importancia de entender la seguridad como un motor de desarrollo económico. Los puertos del futuro serán más tecnológicos, sostenibles y conectados, y solo aquellas organizaciones capaces de anticiparse al cambio y gestionar el riesgo de forma proactiva podrán mantener su competitividad.

Desde Las Palmas de Gran Canaria, se subrayó el compromiso del sector con la innovación, la colaboración público-privada y el fortalecimiento del ecosistema portuario canario, contribuyendo a que la región siga consolidándose como un referente logístico, tecnológico y de seguridad en el Atlántico.