Opinión | Miren a ver
Carolina Darias, ante lo imprevisto
La alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, pese a la que cae, da la cara y anuncia que sigue adelante
Carolina Darias es licenciada en Derecho por la Universidad de La Laguna y ha desarrollado una carrera laboral y política marcada por el compromiso institucional: funcionaria especializada de alto nivel, presidenta del Parlamento de Canarias, consejera autonómica, ministra de Política Territorial y ministra de Sanidad. Desde 2023 está al frente de la Alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria. Según sus propias palabras, desde su llegada al Ayuntamiento apuesta por tratar de conseguir un modelo de ciudad más humana, más cercana y más cohesionada.
Las circunstancias políticas y en ocasiones, judiciales, no pocas veces dañan el ánimo para continuar tras los objetivos trazados
Su visión se centra en construir una ciudad policéntrica en la que vecinos y vecinas tengan cerca de casa el acceso a servicios esenciales; fortalecer los servicios públicos; reducir desigualdades entre barrios y promover un desarrollo urbano sostenible. Su labor no está exenta de desafíos.
Un contexto complejo
La alcaldesa trabaja en un contexto complejo, en el que Las Palmas de Gran Canaria afronta retos que comparten muchas grandes ciudades: la crisis de vivienda y la dificultad de garantizar alquileres asequibles; la movilidad urbana; el equilibrio entre turismo y calidad de vida; la desigualdad entre barrios; la adaptación al cambio climático, con la necesidad de reforzar zonas verdes, mejorar la gestión de residuos y proteger el litoral; y la exigencia ciudadana de mayor agilidad administrativa y transparencia que obliga a modernizar procesos y reforzar la confianza en las instituciones.
Y los golpes imprevistos: las circunstancias políticas y en ocasiones, judiciales, que no pocas veces dañan el ánimo para continuar tras los objetivos trazados. Son desafíos profundos, estructurales, que requieren visión, perseverancia yvalentía. Ahora, pese a la que cae, da la cara. Y anuncia que sigue adelante.
