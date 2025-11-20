El otro día en un reportaje sobre el polifacético Eduardo Punset, se manifestaba un allegado suyo, resumiendo cómo a lo largo de su trayectoria vital, el filósofo/científico había demostrado su maestría en el arte de «relacionar». Que no inventaba ni recopilaba, sino que en sus apasionantes charlas televisivas «relacionaba».

Puede parecer una obviedad, al fin y al cabo todo está relacionado, pero me parece una observación acertada: porque dar en la diana de la comunicación requiere una contextualización certera, sin duda facilitada hoy día por los medios audiovisuales a nuestra disposición.

Se me ocurre otro ejemplo más cercano: mi buen amigo J.M.G. , ex profesor de instituto recién jubilado y referente del mundo cultural canario, llevaba años «relacionando» en el mundo de la enseñanza, y con una técnica que afortunadamente está haciendo extensiva a sus celebradas recientes charlas o presentaciones de la cinematografía clásica. Si no fuese una palabra algo cursi, «holístico» sería tal vez un término adecuado para describir el enfoque global multidisciplinar a la hora de trasplantar conocimientos a sus alumnos. Cualquiera que desee impartir un concepto sabe de la dificultad de trasladar verbalmente o por escrito una experiencia ajena al mundo de las ideas, ya sea una vivencia musical o el asombro ante un lienzo de deslumbrante belleza, o sencillamente el sabor de una fruta.

Yo desconozco si alguna vez les ha llevado a sus alumnos algunas magdalenas, para ejemplificar la celebrada cita de Marcel Proust, pero sí me consta que equipado de un magnetófono y un proyector habrá sabido trasladarles por ejemplo conceptos tan globales como el Renacimiento mediante el contacto audiovisual con artistas tan emblemáticos como Leonardo, Vivaldi, Botticelli u otros forjadores del espíritu de la época. O resucitando para sus asombrados alumnos alguna gesta histórica, mediante una secuencia en color, en vez de remitirles al libro de texto de Historia, en el mejor de los casos cubierto el expediente con una pedestre ilustración de la efeméride.

Porque me constan sus esfuerzos por enmarcar en un todo el carácter polifacético de la historia, aglutinando no solo la fría relación de las citas bélicas, sino la aventura de las ideas, de la cultura, de las ideologías o de los descubrimientos que han ido configurando el devenir de la humanidad.

Y ya puestos en un plano tan personal, me viene a la mente una de mis hijas, urbanista en Londres que en más de una ocasión me ha ilustrado sobre la complejidad de contextualizar un cúmulo de influencias en el diseño de un ámbito que pueda funcionar urbanísticamente. Es una disciplina que a las consideraciones obvias de movilidad e integración en el entorno debe atender las exigencias de seguridad, de respeto a los vecinos durante las obras, y de atención al acervo histórico, al cambio climático y a un racimo de normas administrativas de obligado cumplimiento.

Pues bien, mi hija se ha independizado recientemente, fundando su propia empresa. Y le ha tocado buscar un nombre.

Y no habrá de extrañarles la denominación escogida: Context Office.