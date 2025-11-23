Un mar de velas rumbo al Caribe

Así es el único barco de Canarias que participará en la ARC / Andrés Cruz

Hoy, domingo 23 de noviembre, nos toca despedir la regata Atlantic Rally for Cruises (ARC) que parte rumbo a la isla caribeña de Santa Lucía con más de un centenar de embarcaciones en su edición número 40. Se trata de un clásico que ha convertido a las aguas del Puerto de La Luz en el lugar de partida de este evento y constituye una demostración de la hospitalidad que ha mantenido a lo largo de los años la isla de Gran Canaria con esta muestra náutica a nivel internacional.

A la hora de la marcha es bueno que hagamos un balance de las personas e instituciones que han hecho posible con su apoyo que a lo largo de los 40 años de historia de la ARC que esta regata haya tomado carta de naturaleza en nuestro puerto.

En primer lugar hay que citar a la Autoridad Portuaria de Las Palmas y a sus empleados, que se han desvivido para que el Muelle Deportivo responda con categoría a la altura de un recinto con servicios apropiados, cuando antes solo habían unos espigones para corregir la reflexión del oleaje dentro de la bahía ante las obras de la Avenida Marítima.

En segundo lugar, al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y al Patronato de Turismo del Cabildo grancanario, que se sumaron años más tarde al evento.

Y de forma particular, debemos recordar a una serie de personas entusiastas que colaboraron desde el primer momento para lograr al éxito de la regata, como fue Pedro Pérez Abrante, todo un embajador, alegrándome que en esta edición se haya recuperado la regata de los dinguies, esas embarcacione auxiliares de los yates como homenaje a este hombre que tanto dio por la Marina de Las Palmas de Gran Canaria.

Tampoco podemos olvidar a Rafael del Castillo Morales, toda una personalidad de las ondas que con su emisora de radioaficionados se convertía en el cordón umbilical de este evento internacional, con su rueda de navegantes y de todos los deportistas náuticos que atravesaban el Atlántico como un ángel de la guarda, pendiente siempre de las vicisitudes de la travesía.

Vaya para ellos nuestro recuerdo.

Y, por supuesto, también a las empresas organizadoras que inició el rumano Jimmy Cornell en 1985.

Un mar de velas y tripulaciones sigue fiel cada noviembre a esta cita con Las Palmas de Gran Canaria en ruta al Caribe.