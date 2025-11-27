Alubias y orden del día

El exministro socialista, José Luis Ábalos, a la salida de una comparecencia en el Tribunal Supremo por el caso Koldo. / José Luis Roca / EPC

Llego a mi casa, agotado, tras un almuerzo de nuestra cofradía de amigos de San Millán de la Cogolla, cuya sobremesa se ha prolongado hasta casi las siete de la tarde. Ante la imposibilidad de levantar acta de la reunión, por problemas de espacio, permítanme que por lo menos les refiera el no programado “Orden del día”, con sus controversias más destacables.

1) Reseña de nuestro catedrático de filología española del reciente congreso en Gáldar sobre el fenómeno del silbo.

Tras una breve exposición sobre el carácter internacional de tan original medio de comunicación, se suscita animada discusión sobre si el silbo puede denominarse lenguaje, o si viene a ser una simple imitación silbada del idioma local. Y por tanto con las mismas limitaciones que un habla primitiva a base de infinitivos o repetición de un sustantivo a guisa de plural. (o sea, “plato plato” en vez del más avanzado “platos”).

2) Intento de estafa digital al comensal que suscribe.

Como aviso a navegantes refiero la advertencia por SMS de un posible cargo ilegal en mi cuenta, notificada aparentemente por mi banco en un mensaje que cometo la imprudencia de abrir. Las subsiguientes peripecias de las que les hago partícipes, con obligado urgente cambio de contraseña de mi cuenta no son recibidas como una valiosa información cautelar, sino más bien como un pretexto para meterse con la ingenuidad de la infortunada víctima ; “¿pero cómo se te ocurre…etc. etc?”

3) Comentario sobre el reciente fallo de condena del fiscal general del estado.

Aquí, al predominar en el grupo una visión conservadora de la política, más que una discusión, lo que sobreviene es cierto regodeo, incidiendo sobre un comentario de la fiscal de Madrid en la vista del juicio en la que insistía que ella nunca había dicho que había que echarle “más cianuro” al relato, sino solo “un poco de cianuro”.

4) Inevitablemente el tema deriva hacia la presunta corrupción del gobierno, donde parece haber quorum, que lo que más impacta en la opinión pública no son necesariamente los caudales sustraídos, sino anécdotas como la de la Paqui, esposa de uno de los implicados, en el candelero por su popularidad entre las dependientas del Corte Inglés ante su ansia compradora: “..gastaba, y gastaba. Y siempre quería lo más caro”.

5) Preparativos para la fiesta de Navidad de la hermandad en la finca de uno de los cofrades, con el tradicional broche coral de villancicos, y obligado acompañamiento de zambombas y panderetas.

Aquí se entabla animada discusión sobre el menú, y la colaboración de los partícipes a la hora de asignar la elaboración de los callos, el arroz caldoso con bogavante, y distintos complementos que ya estamos degustando in mente, olvidándonos del sabroso rehogado de alubias que nos acaban de servir, y que le da justificada fama al restaurante que nos acoge.

6) Y voy a dejar aquí, en plan “Ruegos y preguntas” una pléyade de temas, como un emotivo reportaje televisivo sobre los “huidos” en la isla de El Hierro durante la guerra civil. O muchos otros por demás comunes a cualquier cónclave gastronómico: voracidad de Hacienda, invasión nocturna de ratas en zonas de la ciudad, y por supuesto las andanzas de la Unión Deportiva en el plano local, y del Real Madrid y Barça en la escena nacional.