Cuando Televisión Canaria era superindependiente

Por alusiones. Me gustaría hablarles a ustedes, señorías, por alusiones. Si me lo permite la presidenta del Parlamento Astrid Pérez. El presidente Fernando Clavijo aludió a este humilde servidor en el pleno del Parlamento canario de este martes. Dijo el Mencey que «lo que sí fue transparente, lo que sí fue inmaculado fue el proceso de selección del jefe de informativos del Pacto de las Flores, que lo ganó J.G.L. (un servidor de ustedes)y lo quitaron habiendo ganado la plaza y pusieron al que ustedes les dio la gana»

Como testigo y perjudicado por esos hechos puedo decirles que Clavijo dijo la verdad. Que un presidente o expresidente diga la verdad en el Parlamento es noticia. El Pacto de las Flores pisoteó una oportunidad histórica, por primera vez podía estar al frente de los informativos de Televisión Canaria un o una profesional en base a sus méritos y capacidades, en un concurso abierto, sin hipotecas partidista ni gubernamental. El gobierno de Ángel Víctor Torres y Román Rodríguez (la televisión estaba bajo el organigrama del vicepresidente) preparó el concurso de méritos que le exigió un juez, pero lo hizo pensando en el perfil de una periodista pactada con presidencia, Nueva Canarias, Podemos y varios dirigentes del Comité de Empresa. Con un director de la tele como Francisco Moreno, experto malabarista en quedar bien con dios y con el diablo, el trabajo sería más fácil.

En el concurso se valoraba: experiencia profesional, méritos académicos, proyecto y entrevista personal. En experiencia la candidata del gobierno floreado quedó en tercer lugar. En formación también quedó en tercer lugar y en la entrevista fue la más puntuada de los 3 finalistas.

El resultado fue que un servidor ganó de forma clara, por más de dos puntos, a la candidata gubernamental. Cuando Francisco Moreno vio ese resultado me convocó a una reunión en su casa con la intención de que yo me retirara, me dijo que tenía las puertas abiertas para otros puestos en la tele. No acepté el conchabeo pero cometí la toletada de anunciarle que no iba a denunciar. Moreno me dijo que diría el resultado real en el Parlamento. Me engañó, al día siguiente firmó un acuerdo consigo mismo (Acuerdo del Administrador Único del Ente de 24 de noviembre de 2020) en el que pedía a la Comisión Evaluadora que volviese a valorar las entrevistas (única prueba subjetiva), que aplicaran nuevos criterios que no estaban en las bases. Y nos quitaron 3 puntos a dos finalistas y mantuvieron la puntuación de la entrevista a la candidata gubernamental.

Así fue el apaño realizado en los tiempos de TeleRománTorres, cuando la Televisión Canaria era superindependiente, un paraíso de democracia, independencia y paz laboral firmada en campaña electoral. Fue tan bella la época que el portavoz del comité de empresa y el Administrador del ente, Francisco Moreno, se hicieron una foto con Román Rodríguez ¡en medio de la redacción de informativos! la víspera de la jornada de reflexión de las elecciones autonómicas de 2023, todo un regalo electoral que difundió e l vicepresidente del gobierno pero que, desgraciadamente, no les pudo pagar luego el candidato de Nueva Canarias con la prolongación de TeleRomán porque se quedó fuera del Parlamento.

Pues nada, señorías, yo pensaba contar esta historia en mis memorias, pero como la parca siempre acecha, no quería arriesgarme a palmarla sin agradecerles que ustedes intenten ahora evitar que se monte TeleClavijo. A pesar de mis canas, de los vetos que he sufrido de todos los partidos parlamentarios, quiero seguir creyendo en un modelo de televisión pública no gubernamental, pero entiendan que, con las jediondeces que viví en la tele durante la época de su pacto floreado, considere que ustedes serían los últimos aliados para luchar por ese periodismo independiente por el que hoy claman desde los mismos escaños donde aplaudían los conchabeos y las manipulaciones en TeleRománTorres.