Asistí hace unos días a la presentación de un libro conmemorativo de los 50 años de Astilleros Canarios «1975-2025, escrito por mi buen amigo Antonio Zamora, protagonista destacado del alumbramiento y mayoría de edad de la empresa. Y la reflexión que me hago, además de la calidad de su edición y lo entrañable de su redacción, es la oportunidad del evento.

Los grancanarios tienen justificada tendencia a vanagloriarse de su extraordinario clima, de su situación geográfica de puente entre continentes, o ya en el detalle cuando hablan de «nuestra playa de las Canteras»

El hacer suyo lo que vienen a ser regalos de Dios no me parece mal, pero no puedo sino lamentar que cuando asisten a un acto de reconocimiento de una institución como Asticán, no exclamen con entusiasmo «¡ya era hora de que se hablara de nuestros astilleros!» o bien « a ver si se enteran de una vez de lo que tenemos aquí»

Porque uno, qué quieren que les diga, está cansado de que empresas que son «más que una empresa» sean en gran parte desconocidas, cuando no ignoradas por una ciudadanía que debiera estar orgullosa de un patrimonio forjado in situ como lo es el de Asticán.

Veamos porqué.

Los astilleros arrancan gracias a un puñado de pioneros caracterizados por su ilusión, y como se irá viendo por su extraordinario talento, que fundan a mediados de los 70 unas instalaciones para reparación de buques con participación importante del estado, lo que facilita las complicadas negociaciones de la concesión de los terrenos costeros. Pese a sus limitados recursos financieros se atreven a contratar un elevador puntero de buques, el famoso «syncrolift», lo que les permite acomodar en tierra varios buques, en lugar de los limitantes diques secos. Con una capacidad para varar buques de hasta 180m de eslora, todo un récord mundial. Con los años la empresa va creciendo y elevando el número y el listón de sus operaciones, no sólo reparando sino construyendo buques, y contratando sus servicios en los mercados internacionales. Pese a los lógicos altibajos entre períodos de bonanza, por ejemplo cuando el cierre del canal de Suez, y los de vacas flacas marcados por esporádicos conflictos laborales, Asticán sabe amoldarse contratando con la intermediación de Sovhispan el mantenimiento de los barcos de pesca rusos, para años más tarde atreverse con el mantenimiento de las inmensas plataformas petrolíferas.

Y unas directrices empresariales claras, como su campaña «Sistema de gestión por objetivos y control de resultados de gestión» contribuyen a la rentabilidad y ampliación de sus instalaciones.

Hasta el punto que en el momento de crisis nacional, con los astilleros peninsulares al borde de la ruina, Asticán consigue zafarse de la subsiguiente reconversión para poco después, en el año 1989 privatizarse en su totalidad, convirtiéndose tras unos años difíciles en uno de los astilleros más rentables del momento. Como para invertir la empresa en nuevos astilleros en Santander (Astander) y en Panamá (Astibal).

Dicha rentabilidad se mantiene en el tiempo, y Asticán factura en la actualidad 130 M € (300 M € la totalidad del grupo).

A mi entender un impacto más que suficiente en la economía de la isla para que ya vaya siendo hora, señores dirigentes de Asticán, de desvelar al público en general sus modélicas instalaciones actuales convocando, pero ya, una generosa invitación de puertas abiertas .