Imagino que como mucha gente, he devorado casi a tiempo real los cuatro capítulos de la serie Anatomía de un instante. Con el libro de Javier Cercas me pasó algo similar, aunque consistió en leerlo hasta tres veces en diferentes momentos de mi vida. Más allá de la maravillosa y original estructura narrativa que posee, así como la genialidad de explicar pormenorizadamente el intento de golpe de estado a partir de un fotograma, reconstruyendo la década anterior al mismo y sus antecedentes, mi cabeza se va automáticamente a la parte más corta y seguramente menos interesante de esta historia: los años venideros de sus tres protagonistas.

Suárez, Carrillo y Gutiérrez Mellado soportaron aquel día su propio destino con una mezcla de resignación, soledad compartida (entre ellos) y melancolía, imagino que fruto de tener que olvidar su ambición política natural y asumir pasar al olvido, aún habiendo hecho lo correcto. Carrillo, ogro para los franquistas y traidor para los suyos, apátrida de arroz pasado y dudas razonables. Suárez, trepa que no merecía siquiera ser candidato a nada para muchos, traidor para quienes le habían «criado», desconocido para las generaciones que han dado por supuesta la democracia. Y Gutiérrez Mellado, viejo lastimoso para el gran público, facha injustificable para revisionistas de la transición, y el padre de todos los traidores para su bando, su gente, su vida. Decía Cercas estos días en una entrevista que, en ocasiones, la heroicidad precisamente puede ser la traición, más aún cuando vas a pagar el máximo precio personal sin apenas disfrutar tu mismo del objetivo común.

En nuestro mundo el héroe es luminoso. Cae y asciende, supera las dificultades, triunfa, es recordado y admirado. Es curioso (y consolador a la vez) ver como quien en teoría fue el héroe principal de esa misma historia se ha encargado él mismo de poner las cosas en su sitio con el paso del tiempo, quedándose en crápula sin patria y capitalizador del sacrificio de otros. Durante décadas es a quien le debimos esa libertad que, especialmente estos tres traidores nada heroicos, ayudaron a no dejar caer. Porque hay otro instante en el cual la frágil democracia se mantuvo en pie como metáfora. El viejo se negó a sentarse, se enfrentó desarmado a quienes se morían de ganas por pegarle un tiro, y permaneció en pie cuando Tejero y su traspiés estuvieron cerca de hacerle caer y con él a todo el poder popular. Los tres tenían bien claro que ese día serían pasados a cuchillo, y que ocurriera eso o lo contrario, todo ese sufrimiento, de salir bien, no les iba a traer dádivas, reconocimientos ni alabanzas. Más bien lo contrario, parecían asumir que en los años venideros solo habría un cartel de fracaso y olvido, como Shane marchándose en solitario y sin mirar atrás al final de Raíces Profundas, aunque el corazón le pidiera otra cosa.

Pertenezco a una generación que ha desmitificado la transición (obviamente no todo fue ejemplar) y sobre todo la ha menospreciado, igual que a esos tres señores. Me han sucedido otras generaciones que parecen no valorar siquiera un sistema no autoritario, aún habiendo disfrutado de él en casi todo, y sobre todo ignorando lo que significa vivir bajo una dictadura. Al menos hoy, quienes maduramos tras haber nacido en torno al 23-F, podemos ver a personas tan diferentes con admiración por lo que nos legaron. Héroes que también en un instante, se fueron en silencio, soportando sobre sus hombros lo que hiciera falta por eso que llamamos democracia. n