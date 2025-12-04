Entre el volcán y el conformismo

Uno de los ensayos más deliciosos del etnógrafo y folklorista don José Pérez Vidal se titula Nombres de la lluvia menuda en la isla de La Palma, una investigación lexicográfica que algunas décadas después revisó y amplió la profesora Carmen Díaz Alayón. Gracias a estos esfuerzos podemos explicar lo que ha significado, desde un punto de vista político y presupuestario, la ejecutoria del Gobierno de Pedro Sánchez en y por La Palma después de la erupción del volcán de Tajogaite. Contra lo charloteado en su habitual avasallamiento propagandístico, Sánchez no ha diluviado millones de euros sobre la isla. Lo suyo han sido cuatro gotas hoy, un chubasquito mañana y una maresía pasado (en 2023) y punto. Es decir, que si pretendemos valorar la atención económica del Gobierno central hacia la recuperación palmera, tendríamos que decir que lo de Sánchez ha sido un cernido, un cheire, un chumbo, un meladi, una mejorera, un mojabobos, una molina, un salsero, un serenito, una sorimba, un chinchín, una meladura, una meluja, una miluriña, un chipichipi, una molariña, una noriega, una peluja, una chumisca, un chivichivi, una garuga, una harinita, una juriega y, por supuesto, un piojillo. Todo habitualmente envuelto en bruma hipnótica y penumbrosa.

Los cien millones destinados a La Palma que repitió como un papagayo el ministro Ángel Víctor Torres no procedían del Ministerio de Hacienda. Eran una mera autorización que permitía al Gobierno autónomo extraerlos de su superávit. Conozco a personas a las que les gustaría saber si Pedro Sánchez tiene abiertas cuentas bancarias en el extranjero, si se reunió con Otegui en un caserío vasco –del caserío me fío– o si su suegro financió su carrera a la secretaría general del PSOE. Yo soy más modesto: me bastaría con un informe anatómico sobre el tamaño real de sus imponentes gónadas. Es un tipo que cuando se le pregunta si no sabía nada de las andanzas de José Luis Ábalos no se corta un ápice y responde que en lo personal le era un gran desconocido. Es una forma –supongo– de referirse a las francachelas y las putas. Y eso solo es importante colateralmente. Lo relevante es que afirme no saber nada sobre sus corrupciones y corruptelas.

El Gobierno central se había comprometido a abonar 100 millones de euros anuales entre 2023 y 2029, es decir, un total de 600 millones, a los que se sumarían otros 400 aportados por el Gobierno autonómico. Después de soltar los cien millones correspondientes a 2023, nunca más se supo. Y eso a pesar de que María Jesús Montero dibujó la asignación anual en ese palimpsesto cada día más indescifrable e inverosímil que son las prórrogas de los presupuestos generales del Estado. Lo más enervante de todo es que Sánchez y Montero no firman la autorización al Gobierno canario para utilizar esos cien millones de euros de su superávit hasta diciembre. Ahora deben entregarse a los agricultores aprisa y corriendo durante las próximas cuatro semanas si no quieren perderse. Este inaudito recochineo es marca ministerial en general y timbre sanchista muy en particular.

Cuando cesó la devastación de la lava y la ceniza se entendió que la reconstrucción no significaba exclusivamente recuperar infraestructuras, vías de comunicación o explotaciones agrarias ni proporcionar viviendas a aquellos que habían perdido todo. Era necesaria una reflexión sobre la estrategia económica que debería emprender La Palma para garantizar su desarrollo y su cohesión social, superando el inmovilismo, el envejecimiento demográfico, la tentación de reducirse a un hermoso territorio subsidiado. Pues bien: esa reflexión, en la que debería participar toda la sociedad civil palmera sobre argumentos racionales y datos reales, no se ha producido. En puridad ni siquiera ha empezado. Y se está tardando. Porque La Palma no puede continuar así: una isla embelesada por sí misma y que bosteza, más o menos resignadamente, ante un futuro demasiado parecido al pasado, entre el ruido del volcán y el silencio del conformismo.