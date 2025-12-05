Alinear, actuar, acelerar

Desde su lanzamiento en 1984, los Programas Marco de Investigación e Innovación han constituido el principal instrumento plurianual de la Unión Europea para financiar investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación en sus Estados miembros. Son, en la práctica, la columna vertebral de la política europea en I+D+i, posicionándose como una herramienta clave para construir lo que se conoce como la economía del conocimiento.

El actual Programa Marco, Horizonte Europa (2021-2027), es el mayor programa de investigación e innovación de la historia de la UE, con un presupuesto superior a los 95.000 millones de euros, que articula sus prioridades en torno a la salud, el clima, la digitalización, la energía, la agroalimentación, la seguridad y otros retos clave. Este programa tiene como peculiaridad su enfoque de misiones, que buscan soluciones concretas a problemas sociales relevantes, así como un fuerte impulso a la transformación de ideas disruptivas en productos o servicios de alto impacto, llevando de esta manera las ideas que surgen de talentos europeos desde la fase de investigación inicial hasta su comercialización.

Según los datos publicados por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, España ocupa la tercera posición en la UE en términos de financiación captada en Horizonte Europa en el periodo 2021-2023, solo por detrás de Alemania y Francia. Esta posición se ha alcanzado a pesar de que España invierte mucho menos en I+D+i que la media europea: en 2023 destinó un 1,49% de su PIB, frente al 2,25% de media en la UE.

Lo más llamativo, sin embargo, no es solo la buena posición de España, sino el rendimiento extraordinario que están teniendo algunas comunidades autónomas tradicionalmente situadas por debajo de la media en inversión en I+D+i. Es el caso de Canarias, que acumula ya más fondos en estos primeros años del programa que todos los obtenidos durante los siete años del anterior programa marco, denominado Horizonte 2020. Aunque, sin duda, el hecho más relevante es que Canarias es la octava comunidad autónoma de España en términos financiación captada - 62,6 millones de euros-, a pesar de tener en 2023 el menor gasto en investigación e innovación de toda España: apenas 138 euros por habitante, frente a los 460 euros de la media nacional. Dentro de Canarias, la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) ha jugado un papel decisivo en la consecución de estos números. Según los datos recogidos en el informe del CDTI, es la segunda entidad canaria con más proyectos financiados en Horizonte Europa (17), solo superada por PLOCAN (20), y la primera en proyectos coordinados (6).

Los resultados obtenidos por la ULPGC en Horizonte Europa son el claro reflejo del talento científico que atesora nuestra institución y de una gestión eficiente de los recursos, incluso en un contexto de financiación limitada. Esto evidencia no solo la calidad científica de sus institutos y grupos de investigación, sino también una notable capacidad para generar impacto y desarrollo social y económico a través de la investigación y la transferencia del conocimiento. En definitiva, la ULPGC no solo está ampliando las fronteras del conocimiento, sino que también está contribuyendo de manera decisiva a que Canarias deje de situarse en los márgenes del ecosistema de innovación europeo. Lo estamos logrando desde aquí, con unos recursos limitados, pero con más determinación que nunca. Y eso, sin duda, debe ser motivo de orgullo y de confianza en nuestra institución a partes iguales.

La Comisión Europea ya ha esbozado el décimo Programa Marco de Investigación e Innovación, que cubrirá el periodo 2028-2034. Este programa supondrá un salto cuantitativo y cualitativo respecto a Horizonte Europa, pues la propuesta inicial incluye un aumento relevante del presupuesto, que podría situarse por encima de los 175.000 millones de euros (es decir, casi el doble del programa marco actual), reforzando la apuesta europea por la ciencia y la innovación como motores de competitividad y cohesión.

En el nuevo periodo que se abrirá a partir de 2028, marcado por una auténtica lluvia de millones procedente de Europa para impulsar la I+D+i, la ULPGC está preparada para captar recursos que contribuyan a afrontar los retos que tenemos como sociedad, a diversificar la economía y a construir un modelo más resiliente para nuestras islas, basado en el conocimiento y la innovación. Sin embargo, esta oportunidad nos sitúa ante una paradoja evidente: contamos con una capacidad científica plenamente demostrada para competir y atraer grandes proyectos europeos, mientras que, en cambio, la financiación autonómica que recibimos y que sostiene nuestras estructuras de gestión crece en una proporción muy inferior a la expansión prevista de los fondos europeos, lo que imposibilita disponer de la capacidad económica y administrativa necesaria para gestionar adecuadamente todos los recursos que podríamos captar.

Ya lo señala con especial claridad el informe «Align, Act, Accelerate» publicado en octubre de 2024 por el grupo de expertos europeos coordinado por el exministro portugués Manuel Heitor, al subrayar la necesidad de «promover una financiación eficiente y colaborativa entre el Programa Marco y los fondos nacionales y regionales, incluidos los fondos estructurales». Dicho de otro modo: Europa puede acelerar, pero si los sistemas nacionales y autonómicos no acompañan ese ritmo, la capacidad de transformar nuestra sociedad y nuestra economía a través del talento, la investigación y la transferencia de conocimiento se diluye. Por ello, si no corregimos esta brecha estructural, corremos el riesgo de desaprovechar una oportunidad histórica no solo para la ULPGC, sino para el conjunto de la sociedad canaria.

La ULPGC ha demostrado sobradamente su capacidad de liderar la transformación del modelo productivo y social de Canarias. Pero para que su potencial se traduzca en progreso y prosperidad real, necesita una inversión decidida, continuada y previsible. Mientras el resto del continente acelera su transformación hacia una economía basada en el conocimiento, Canarias no puede permitirse el lujo de mirar desde la barrera. Por ello, es el momento de alinear las estrategias, actuar con determinación y acelerar nuestras decisiones políticas y presupuestarias. Y eso incluye asegurar que la financiación autonómica crezca en una proporción coherente con el notable incremento de los fondos europeos destinados a la I+D+i, de modo que las universidades podamos gestionarlos con solvencia y convertirlos en oportunidades reales de desarrollo social y económico para nuestra tierra.