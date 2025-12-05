Ambiciones o nubes

De niña, mantenía la firme y extravagante certeza de que, cuando cumpliera veinte años, dejarían de tener efecto sobre mí las cosquillas. Creo que mi madre contribuyó a esta convicción al decirme que eso fue lo que le sucedió a ella. Pero tengo treinta y seis años y las mismas cosquillas que a los diez.

Con la ingenuidad me ocurría algo parecido: creía que era algo propio de niños y adolescentes, que los años y las experiencias vitales acabarían arrancando el plumón de sus alas. Sin embargo, la vida no ha dejado de golpearme, ni yo de creer ciegamente en las mentiras disfrazadas de promesas y buenos sentimientos. He llegado a la conclusión de que la ingenuidad es una consecuencia de la integridad sentimental. Es decir, que, quienes somos y actuamos en consecuencia con aquello que decimos sentir, damos por hecho que los demás harán lo mismo. Y no existe mayor error.

Aunque resulte difícil de asimilar, hay personas que mienten respecto a sus sentimientos. Y quienes no mentimos creemos esas mentiras, simplemente, porque damos por hecho que nos tienen que querer. Incluso cuando todas las evidencias brillan como anuncios de neón, nos aferramos a nuestras convicciones, que, en realidad, son deseos: «me quiere, aunque me haya mentido». Y no vemos la verdadera y gran mentira: que nunca nos han querido. Porque el verdadero amor no admite el engaño; el amor exige verdad y respeto mutuo. Y no desaparece de la noche a la mañana, ni resulta intercambiable.

Los ingenuos los creemos porque resulta muy doloroso no hacerlo y constatar que esa relación, sentimental o amistosa, ha sido una gran mentira. Es igual que asomarnos a un abismo. Y resistimos a pesar del viento y del dolor, y continuaríamos resistiendo si no fuera porque esas personas que en realidad no nos quieren, llegado un momento, nos abandonarán sin ningún apuro. Y ese momento llegará cuando ya no puedan sacar nada de nosotros: compañía, apoyo, distracción… Entonces, el abismo nos absorberá y sentiremos en los huesos un frío antiguo de soledad.

Esta es la anatomía básica, desgranada, de un desengaño amoroso o sentimental. Podemos sentirnos especiales, como si en el mundo no hubiera nadie más desdichado que nosotros, pero lo cierto es que se trata de una situación tan frecuente que casi raya en lo mediocre. Al final, el universo que habías construido en tu cabeza no era real, y todo se reducía a un hecho sencillo y diminuto: te habían utilizado.

Pero es difícil llegar a esa conclusión: a quienes nos domina el espíritu romántico nos resulta mucho más conveniente inventar una explicación en la que intervengan pasiones tormentosas y prohibidas, pálidas doncellas caminando bajo la luz de la luna, los efectos del sino –siempre tan perverso; que se lo digan a Don Álvaro–, luchas a muerte empuñando una espada o fantasmas que regresan para redimir a los malvados. Sin embargo, esas personas que tanto daño nos han hecho no durarían en un drama romántico ni cinco minutos: tirarían al suelo la espada y saldrían corriendo del escenario, preocupadísimos por salvar su vida, o intentarían negociar con el enemigo, ofreciéndole la cabeza de su ser «amado».

Porque detrás de la mentira se oculta la cobardía. Una flagrante, trágica y pasmosa cobardía. Es necesaria para jugar con los sentimientos ajenos, para huir cuando ya no hace falta fingir interés, cuando la máscara cae al suelo. Y, aunque no el primero, el propio cobarde acabará recibiendo los efectos de su veneno, porque, quien es cobarde, lo es siempre. Lo peor para ellos es que tienen que convivir toda su vida consigo mismos, y eso es mucho tiempo.

Mientras, sus víctimas lloraremos, los seguiremos queriendo, no entenderemos nada –o nos negaremos a entenderlo–, nos preguntaremos qué hicimos mal, mendigaremos las migajas de su cariño… Hasta que un día, de repente, no sentiremos el dolor tan agudo. Poco a poco, la herida parará de sangrar y se convertirá en cicatriz.

Escribió Luis Cernuda: «Yo, que no soy piedra, sino camino / que cruzan al pasar los pies desnudos, / muero de amor por todos ellos; / les doy mi cuerpo para que lo pisen, / aunque les lleve a una ambición o a una nube, / sin que ninguno comprenda / que ambiciones o nubes / no valen un amor que se entrega».

Aunque nos sintamos pisados, nunca debemos olvidar dos cosas. La primera: que la ingenuidad no se borra con las malas experiencias, ni con los desengaños. Los ingenuos seguiremos siendo vulnerables –aunque tratemos de defender nuestro corazón con un muro–. La segunda: el verdadero amor existe, aunque no sea fácil de encontrar. Y, como dijo el poeta, vale más que cualquier ambición o nube.