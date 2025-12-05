El filósofo en la borrasca

Les propongo un juego, como a mis alumnos en el aula, con el que desafiar la inteligencia y el sentido común. No sé si conocen, aunque sería extraño por la difusión de la tela a lo largo de la historia, el óleo El caminante sobre el mar de nubes (1818), del pintor alemán Caspar David Friedrich, el representante más celebrado del romanticismo estético en el arte pictórico.

En esta pintura, como en casi todas, hay múltiples detalles, tantos como el artista quiso reflejar en el cuadro. Sólo les pido que fijen la atención en el más evidente, el que está justo delante de la mirada del espectador. Seguramente, sean presas del despiste y obvien la primera de las certezas, la que impresiona la vista desde el instante inicial. Me refiero a que la figura del hombre ante el abismo da la espalda al observador. Al contrario de lo que pudiera pensarse, el autor quería darnos a entender que el protagonista central de la escena no es el mar de nubes que se cierne a su paso, sino el sujeto que mira de frente y sin temor a la Naturaleza. La enseñanza de Friedrich es que el hombre ha de alcanzar la altura suficiente para dominar la realidad, que no vale hablar de ella y convencernos, de esta manera, que la controlamos. Eso sería una falsedad, además de una traición, como la traición del intelectual de hoy en día.

Quiero decir que subsiste una parte importante de la intelectualidad que ha renunciado a ver las cosas de frente, aunque hable de ellas con aparente conocimiento de causa. Ya lo pronosticó un filósofo español, injustamente olvidado, quien, ante la borrasca que se aproximaba al mundo contemporáneo, en forma de fuertes sacudidas políticas y los consiguientes conflictos bélicos en el orden internacional, escribió que el intelectual de última hora estaba «harto de saberes», semejando un «cadáver de la verdad» (Xavier Zubiri, Naturaleza, Historia, Dios, 1944, I). Poco más hay que añadir al veredicto del sacerdote vasco, pues sigue manteniendo idéntica vigencia a la del tiempo en el que fue publicado. Hoy sólo cabe confirmar el desconcierto y la desorientación de muchos que se dicen intelectuales frente a la realidad que habitan.

El filósofo, como el periodista o el investigador en el laboratorio, ha de mirar fijamente a su objeto de estudio para no dejarse llevar por las falsas etiquetas o los manidos clichés que les presenta a la vista la ideología en el poder, porque, de lo contrario, los problemas dejarán de serlo y pasarán a convertirse en el fondo de una prédica global. En conclusión, y como también les repito hasta la saciedad a mis chicos, observen los detalles, piensen por sí mismos y no sucumban a los cantos de sirena del adoctrinamiento social. En España, hay muchísimos problemas por resolver, pero lo realmente importante es mirarlos a la cara y entenderlos. El que la juventud no piense ni aspire a ser de izquierdas, más que una cuestión a reprimir o contener, debería ser la primera y urgente reflexión de aquellos que se consideran falsamente los paladines de la democracia, cuando, en la realidad profunda de las cosas, son unos redomados fascistas.