Minucias en una cumbrecita

Quizás no caiga en lo superfluo insistir en que Pedro Sánchez decidió cambiar la política española sobre Marruecos (y el Sáhara) en solitario, a espaldas de las Cortes, del Gobierno que preside y del partido que lidera. En sus más de siete años al frente del Ejecutivo Sánchez, un político inescrupuloso y con relaciones muy problemáticas con la verdad y la coherencia, ha dado pocos golpes de mano políticos como el cambio de estrategia respecto a Marruecos, alineándose con el modelo de autonomía administrativa para el Sáhara de Mohamed VI, que cuenta con la bendición de los Estados Unidos. Habrá que repetirlo: el presidente Sánchez jamás ha explicado las razones del cambio diplomático que impulsó fulminantemente y que hoy ha revalidado en la XIII Reunión de Alto Nivel (sic) entre los gobiernos de uno y el otro lado del estrecho de Gibraltar. Desde marzo de 2022 hasta ahora ha ocurrido algo: el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se ha sumado al respaldo de la solución marroquí.

El marroquinazo de Pedro Sánchez no se limita al Sáhara. En realidad, con excepción de ese asunto, que atañe nada menos que a todo un pueblo, la nueva posición española se construye básicamente con silencios. Sánchez actúa como el presidente Rufus T. Firefly, aunque sin ingenio ni puñetera gracia. Porque solo en clave de una comedia puede entenderse que se celebre una Reunión de Alto Nivel que empieza y termina con Ceuta y Melilla con un tráfico d mercancías todavía bloqueado por Marruecos. Ni una palabra (que se sepa) sobre la delimitación de aguas territoriales y su afección a Canarias. Ni una sílaba sobre el control del tráfico aéreo del territorio del antiguo Sáhara (Rabat tampoco informa de plazos y metodologías sobre la transformación de lo que llaman provincia del Sur en entidad autonómica). El control de la inmigración se mantiene en la calculada ambigüedad en la que se solaza Marruecos. Cuando le conviene su Gendarmería ejerce como empresa en la que España subroga el control del flujo fronterizo; si ocurre algo o se lo ordenan sus intereses, los gobernantes marroquíes se abstienen de cualquier iniciativa, y dejan que aumente la presión migratoria en la frontera. El Gobierno español ha ocultado todo esto con la firma de catorce acuerdos de cooperación cuyo contenido específico todavía no se conoce y que afectan a proyectos de digitalización de alas administraciones públicas marroquíes, deportes, cultura y educación, así como a agricultura y pesca. Llegado el momento habrá que constatar si se trata de acuerdos de cooperación no normativos, que se suelen quedar a medias entra una declaración de intenciones y un compromiso verificable. Especialmente en el terreno agrícola y pesquero, que interesan particularmente a Canarias. Por el momento no puede afirmarse nada por dos motivos: primero, porque Sánchez y Albares –la figurita que cuelga del Ministerio de Asuntos Exteriores como esos perritos de plástico en la trasera de los coches– blindaron la cumbrecita contra los periodistas. El presidente español ni siquiera consideró obligatorio convocar una rueda de prensa y atender a los medios de comunicación, ni los de la fachoesfera ni los heraldos de la libertad de expresión. Representantes de ambos hubieran podido incurrir en preguntas que molestaran al vecino.

Y en segundo lugar porque, por supuesto, el Gobierno de Canarias no ha sido invitado no a participar –la política exterior es obviamente competencia exclusiva del Gobierno español– sino a estar presente al menos en la sesión general en la que participaban las autoridades (presidentes y ministros) de ambos Estados. Uno se cansó de oír a Ángel Víctor Torres durante su exaltación presidencial que, por supuesto, Pedro Sánchez mostraría en estos asuntos su sensibilidad casi paternal con las Islas. No ocurrirá nunca. Al Gobierno español le importa un bledo. Y el gobierno del sátrapa marroquí no lo toleraría. Desde siempre no hemos hecho la historia: la hemos padecido. Y en esas seguimos. n