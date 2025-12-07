Fondos europeos: reto para Canarias

La llegada masiva de fondos europeos —tanto los ordinarios del Marco Financiero Plurianual como los extraordinarios de recuperación— ha situado a las administraciones autonómicas y locales ante una responsabilidad histórica. Canarias no es una excepción. Gestionar con eficacia estos recursos no solo exige alinearse con las prioridades europeas; exige, sobre todo, una capacidad administrativa sólida, estable y técnicamente preparada para absorberlos con garantías. Porque el verdadero reto no es recibir los fondos, sino ejecutarlos bien.

En este contexto surge una paradoja: Canarias protesta ante los recortes en el Marco Financiero o en las dotaciones específicas como RUP, argumentando —con razón— que el archipiélago soporta desventajas estructurales que requieren apoyo sostenido. Pero al tiempo, la comunidad se topa con limitaciones para ejecutar los fondos asignados, incluidos los Next Generation. La reivindicación europea es legítima; la dificultad para convertir fondos en proyectos ejecutados es un problema que no debe ignorarse.

Los fondos europeos están diseñados para impulsar cambios estructurales. Para Canarias, significan una oportunidad para diversificar una economía vulnerable y dependiente de factores externos como el turismo o la insularidad. Pero gestionar estos recursos implica una maquinaria administrativa capaz de planificar, licitar, controlar, justificar y auditar cada fase del ciclo de gasto.

Capacidad de ejecución

Aquí emerge la primera limitación: la capacidad administrativa del archipiélago no siempre está dimensionada para absorber la magnitud de los fondos disponibles. La combinación de plantillas envejecidas, altos niveles de interinidad, dificultades para atraer perfiles técnicos y una rotación elevada ha generado cuellos de botella. Muchos proyectos avanzan con lentitud no por falta de visión, sino por falta de tiempo, de personal y de conocimiento especializado.

La fragmentación institucional añade complejidad. El Gobierno autonómico, los siete cabildos, los 88 ayuntamientos y una extensa red de organismos participan en la gestión, cada uno con sus procedimientos, ritmos y realidades tecnológicas. Si a eso se suma una digitalización desigual, se obtiene un ecosistema donde la interoperabilidad no siempre está garantizada, y donde cada retraso administrativo impacta en la ejecución global del programa.

La normativa europea exige un alto nivel de rigor en el control. No basta con ejecutar; hay que justificar, documentar, medir el impacto y demostrar la legalidad del gasto. La capacidad de control es tan importante como la capacidad de gestión, y no todas las unidades cuentan con personal suficiente para asumir revisiones previas y posteriores con la profundidad necesaria. El riesgo de correcciones financieras y devoluciones existe, y genera una prudencia excesiva que, a veces, paraliza decisiones.

Ritmo de gasto

A esta realidad se añade otro desafío: la temporalidad. Los fondos europeos tienen plazos estrictos que no siempre se adaptan a los ritmos administrativos del archipiélago. Una licitación que se retrasa meses por falta de técnicos, informes o coordinación puede comprometer la ejecución completa de un programa. De ahí que muchas administraciones opten por proyectos simples, de ejecución rápida, aunque tengan menor impacto estratégico, para no perder financiación.

Pese a todo, el reto es abordable. Canarias ha demostrado capacidad de cooperación en momentos críticos y ha logrado articular proyectos relevantes cuando existe liderazgo técnico y político. Pero el debate público debe incluir una reflexión más incómoda: la eficacia de la Administración es una condición previa para aprovechar cualquier aumento de fondos europeos. Sin estructuras sólidas, la reivindicación financiera pierde fuerza, y la comunidad corre el riesgo de reclamar más recursos de los que puede transformar de manera efectiva.