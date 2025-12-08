Miguel Ángel Ortega y los judíos en Canarias

Nació en Venezuela, hijo de palmeros y, entre otros asuntos, está interesado en investigar la presencia de familias de origen judío en el archipiélago. Educador de profesión y guionista investigador en series de televisión, es un dramaturgo y un ensayista que ha trabajado el arte popular y la artesanía. En su país natal ejerció una importante labor que se truncó al llegar Chávez al poder pues, en vez de profundizar la democratización del sector cultural, se comenzó a imponer un conjunto de líneas sectarias y partidistas que dieron al traste con la experiencia. Fruto de este compromiso fue su libro Artesanía y arte popular. Trabajó en el Taller de Estudios Afroamericanos de la Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad Central de Venezuela, y al regresar a las islas reencontró su herencia familiar. Ya tiene colaboraciones en distintos eventos, ya conoce a los creadores de su entorno.

Renunció voluntariamente a su puesto en la Dirección de Desarrollo Regional del Consejo Nacional de Cultura porque no se sentía identificado con la deriva autoritaria. Una labor que se impuso para reinsertarse en el contexto insular fue escarbar en nuestra historia y vincularse con la cultura canaria. La primera pieza que escribió en La Palma fue Directo al corazón, que obtuvo el premio de la Escuela Municipal de Teatro de Santa Cruz de La Palma. Fue un renacer, ya que cortó casi radicalmente sus relaciones con el mundo cultural y social de allá. Sin embargo, el primer relato que publicó ya de vuelta está ubicado en la historia venezolana, desde la perspectiva de los sectores populares. «Era necesario escudriñar en la historia y eso me ha llevado a escribir sobre la migración clandestina africana sobre Canarias y la presencia judía sefardí en el archipiélago durante los siglos XV y XVI.»

En su reciente novela titulada Reconciliados, que fue seleccionada en el X Premio Hispania de Novela Histórica, habla de la llegada de familias de judíos conversos de Portugal que se establecieron en Santa Cruz de La Palma en 1505 y fueron víctimas de la Inquisición, pues en varios integrantes de la familia fueron condenados a la hoguera en 1526, ejecuciones que se realizaban en la Plaza de Santa Ana de la ciudad de Las Palmas. Se trata de un voluminoso texto escrito con oficio y pulcritud, publicado por la editorial Adarve, que tiene un enorme aporte documental y desarrolla una interesante trama, con el manejo de una documentación casi exhaustiva. En el libro descubre un entramado de relaciones comerciales y familiares entre comunidades de judeoconversos y marranos españoles y portugueses, que pivota entre Canarias, Londres y Amsterdam, con ramificaciones en otras ciudades. Los marranos eran los judíos convertidos que seguían practicando su religión a escondidas.

Una trama de sefardíes que hábilmente consigue, bajo el gobierno de Cromwell, que se restablezca la comunidad judía en Londres. Todo fue consecuencia de que le interesó el tema de la intolerancia ejercida desde el poder y pensó en el papel de la Inquisición, el Santo Oficio. Se puso a buscar algún caso concreto y tuvo la suerte de encontrar un artículo del historiador Luis A. Anaya Hernández, profesor que fue de la ULPGC, en el que describía el caso de una familia de conversos de Portugal que se establecieron en La Palma y que fueron juzgados por la Santa Inquisición, establecida en Gran Canaria. El proyecto inicial era una pieza teatral, pero tenía tanto material que terminó escribiendo una novela, Humo y ceniza, antecedente de Reconciliados, toda vez que su interés por la temática judía-sefardí le llevó a continuar investigando y de este material surgió una pieza teatral breve.

Este hombre es disciplinado e infatigable, tiene dotes de historiador pero también de ensayista y fabulador. Está llamado a ejercer una importante labor. Ya tiene relaciones con personajes de la escena como Antonio Tabares y Carlos de León, y su colaboración puede ser beneficiosa no solo en los actos teatrales de la Bajada palmera sino en otras muchas convocatorias.