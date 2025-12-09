Una Pérez Galdós contra un Antúnez Hurtado de Mendoza

Un retrato de Benito Pérez Galdós preside el despacho del autor en su hogar en la capital grancanaria que hoy acoge la Casa Museo del escritor grancanario. / PI

Eran tres familias amigas, tres, unidas por lazos sociales, personales y mobiliarios. A los Pérez Galdós, los representaba Benito y el General Ignacio Pérez Galdós Para abreviar: Benito el de los Episodios Nacionales que junto a La Regenta de Clarín, son las mejores obras de la literatura española contemporánea. Para los que discutían sobre su canariedad me basta decir que en 1914, a su apoderado Agustín Enríquez Falcón lo afianzó con el Banco Hipotecario, en una hipoteca de 45 mil pt al 5% de interés, y su hermano Domingo, obtuvo un crédito de 30 mil pts a través de la recomendación de Benito, en el Banco Hipotecario. Domingo hipotecó la Hacienda de la Matanza

El General Ignacio Pérez Galdós fue el dirigente y mandatario de la familia.

Los Antúnez, formalizaron el matrimonio de Juan Antúnez Monzón con Magdalena Hurtado de Mendoza Pérez Galdós, madre de Luis Antúnez Hurtado de Mendoza e hija de Carmen Pérez Galdós.

Los Antúnez, Juan Bautista y Luis, fueron los promotores del Tranvía que iba de Vegueta al Puerto. Luis fue gobernador civil de Barcelona. Soltero, se le adjudica continuas aventuras mujeriegas a tal punto que a su puñado de hijos les dio su apellido, pero ninguna herencia. Luis regaló a Gran Canaria, la Iglesia del Pino, ubicada en los Arenales de Santa Catalina.

Los Hurtado de Mendoza, oriundos de Cuba, se orgullecen de Ambrosio Hurtado de Mendoza, que fue alcalde recordado de Las Palmas y reconocida su labor con una estatua en la Plaza de los Ranas o Constitución.

Una vez presentadas las familias y actores, paso al Pleito de Micaela con los Hurtado. El contrato de partición de bienes, de 2 de julio de 1910, centra las herencias en las 2 grandes fincas de los Pérez Galdós y sus conyugues en el Cortijo de Guanarteme y las tierras de la Aldea de San Nicolás.

El cortijo de Guanarteme, que lindaba por el Este con el barranquillo de la Ballena y por el Norte con el mar, fue objeto de varios dueños y de segregaciones. Tenía en 1831, 3.554 hectáreas. Compraron, Narciso Laguna, Jerónimo Marías, García Borrero la totalidad del Cortijo y las segregaciones, José Franchy del Castillo, padre de Franchy Roca, Juan Negrín Cabrera, Leacock, Eufemiano Fuentes Cabrera. Bautista y Martinón entre otros.

Micaela Pérez Galdós Ciria, esposa de Alfonso García Barba Schward, a pesar que renunciaron a las particiones realizadas en 1910, establece una demanda contra Luis Hurtado de Mendoza, que acaba con la armonía familiar. El juez dictamina que el Cortijo de Guanarteme pertenece a Luis Hurtado, segregándose las tierras de Rubayo y Las Fuentes de 11 hectáreas, incluyendo laderas y paso por dos acueductos, que se adjudican a Micaela.

Muere Alfonso sin haber testado y Micaela hereda la ½ de los bienes gananciales y ¼ a los hijos vivos, Alfonso, Francisco y Ana, pues su hijo Ignacio, murió el 16 de junio de 1923.

El Juez permite la venta de sus propiedades Rubayo y Las Fuentes. Y segrega un solar que vende a Adrián Toledo García

Micaela vende a Juan Henríquez Navarro, en 30 mil pt, pagables en 6 años al 5% .Henríquez hipoteca la propiedad comprada a Micaela. Tenía casa y terrenos en el Lomo del Cardón.

Por lo que queda del Cortijo y de la propiedad de Juan Negrín Cabrera, segrega un solar que vende a Hijos de Diego Betancor Hernández

Toda una historia de herencias y compraventas que entrelaza y enfrenta a lo largo de generaciones a estas tres familias canarias.