Irresponsabilizarse

En El Independiente Juanma Romero –un excelente periodista que conoce muy bien el PSOE y su densa intrahistoria– cuenta que fuentes del círculo político más próximo al presidente Pedro Sánchez están seguros de sufrir un complot. Una mano negra dentro del PSOE intenta destruir la imagen de Pedro Sánchez. Por supuesto, no se menciona a los conspiradores. Más que un reportaje periodístico parece un informe psiquiátrico. «Debe haber algo turbio, extraño y deliberado en este escándalo», insisten los del círculo de Pedro Bueno y Mártir, «¿porque si no es así, a qué viene todo esto?». Lo he visto ya muchas veces. Pierden el sentido de la realidad. La única explicación que encuentran los orates a la crisis del partido del gobierno y del gobierno del partido apunta a un complot singularmente mezquino en una coyuntura «en la que estamos sitiados por todos lados».

Esta chifladura sirve principalmente para obviar cualquier responsabilidad en lo que está ocurriendo. Ya no sirve simular que asumir responsabilidades consiste en anunciar que se asumen responsabilidades. O esas pequeñas magias retóricas que Sánchez ha empleado con tanto desparpajado durante los últimos años, esa ocurrencia de soltar, por ejemplo, que asume la responsabilidad de esto y aquello «en primera persona», lo que parece casi un acto de valentía y solo es un dislate: nadie puede asumir una responsabilidad en segunda persona del plural. O ya la extremadamente patética excusa de esa pobre mujer, Pilar Alegría, que cuando ya circulaban –incluso en los medios de comunicación– datos de las andanzas de Francisco Salazar se fue a cenar con el acosador tranquilamente. Alegría se cuida de llamarlo cena –prefiere «encuentro»– y obvia cualquier información sobre el contenido de su conversación entre los entrantes y los postres. Se cuida muy mucho de emplear la primera persona – ¡el manejo sanchista de los tiempos verbales! –y por supuesto no presenta excusas–. «Es un encuentro que no debió haberse producido». Unas horas antes el Gobierno del que es portavoz Alegría –además de fantasmal ministra de Educación– había destituido de su puesto en el Gabinete de Presidencia del Gobierno a Antonio Hernández, otro vividor siempre asegundado a Salazar. Un recordatorio: a pesar de los intentos y solicitudes de varios grupos parlamentarios y organismos de Transparencia, Presidencia del Gobierno sigue sin informar de los salarios y perfiles académicos y profesionales de su abultadísimo gabinete.

No es que no hayan asumido responsabilidades políticas. Es que no piden siquiera disculpas por haber colocado en posiciones de poder e influencia a gentualla como José Luis Ábalos, Santos Cerdán, Koldo García o Francisco Salazar. Es que el fiscal general del Estado es condenado por el Tribunal Supremo y Sánchez indica que cree en su inocencia y que la sentencia será corregida. El Tribunal Constitucional –este individuo no lo quiere entender– no corrige sentencias. No es una sala de casación para uso y disfrute de un partido o un líder político. El TC garantiza la supremacía de la Constitución y la protección de derechos fundamentales. Para blanquear a su antiguo fiscal general el presidente Sánchez está dispuesto a alimentar un choque institucional y competencial entre ambos tribunales. Esta espeluznante y buhonera frivolidad es el santo y seña del sanchismo en su etapa final.

¿Responsabilidades? Jamás. En la sesión plenaria de ayer del Parlamento de Canarias la diputada socialista (y secretaria de Organización del PSOE) Nira Fierro ironizó sobre la incapacidad del Gobierno autonómico de asumir sus responsabilidades. A su juicio el actual Ejecutivo responsabiliza a Ángel Víctor Torres de todos los problemas económicos y sociales que no sabe abordar y resolver. Yo jamás he detectado esa obsesión contra ese ser de luz apellidado Torres. Lo que sí recuerdo es que ni el anterior presidente ni Fierro ni nadie del PSOE canario se han responsabilizado de los millones de euros que nos robaron unos cuatreros durante el covid. Ni han pedido disculpas. Jamás.