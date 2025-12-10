¿Qué le pasa a esa gente?

El otro día me sorprendí sintiendo un profundo desinterés por mis interlocutores. Obviamente me refiero a personas con las que hablo fuera de mi entorno laboral, que ya me huelo al hater diciendo «Vaya psicóloga de mierda». Les aseguro que mis pacientes son sumamente interesantes y entienden a la perfección aquello de la escucha activa, del turno de palabra y de los silencios. Soy consciente de que este artículo va a hacer que me lluevan críticas, pero estoy cansada de morderme las yemas de los dedos para no ofender a nadie. No sé qué nos pasa. Si volviésemos a cursar la etapa de Educación Infantil ninguno aprobaría en cuestión de modales, por no decir que la mayoría serían expulsados de la asamblea mañanera. ¿Que a santo de qué todo este rollo? A santo de que no nos escuchamos. Cuando me descubrí sintiendo un profundo desinterés por mis interlocutores empecé a observar si aquello que tanto me aburría en las tertulias en las que me veía implicada sucedía en todas las conversaciones grupales y, tristemente, sucede. Ocurre que cuando hay varias personas hablando no se respeta el turno de palabra. Uno de los tertulianos está dando su opinión y otro no lo deja terminar porque quiere hacernos saber a todos su visión del tema. ¿De verdad, criatura, no te podías esperar dos minutos? Y luego están esos que hablan y hablan y hablan y justo en el momento en el que paran para respirar y tú aprovechas para decir algo, empiezan a hablar más alto para escucharse por encima de lo que tú intentabas exponer. ¿En serio? Lo siento, pero me cansa la gente así. No estoy dispuesta a aguantar que las conversaciones, el espacio en el que debemos escuchar y aprender unos de otros, se conviertan en una batalla dialéctica en la que demostrar quién escucha menos y grita más. Supongo que Gran Hermano, Sálvame Deluxe, La isla de las tentaciones y tantos otros programas en los que se berrea, no se charla, han hecho mucho daño. ¿Por qué nos resulta tan fácil adquirir malos hábitos? No pretendo con esta reflexión que mantengamos coloquios en los que tengamos que levantar la mano para pedir el turno de palabra (que cada vez me parece más atractivo) sino que recordemos aquello de «Perdona que te interrumpa» para hablar sin que la otra persona sienta que la estás invalidando o «Yo opino que…» para dar a entender al otro que se tiene que callar para escucharte y no hablar más alto para evitar que tú te enuncies. No sé, lo normal. Esta nueva forma de comunicación 2.0 es agotadora y, obviamente, irrespetuosa. Si tengo que ganarme la palabra, querido, no la quiero. No es ahí donde debo expresarme. n