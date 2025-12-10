Es probable que vivamos en un universo simulado

Si un experto en Inteligencia Artificial, cosmología avanzada y filosofía de la mente, sostiene que vivimos en una simulación en un computador, sospecho que es para pensárselo. ¡Caramba, una simulación! Con esta tesis de apariencia de ficción, Nick Bostrom arguye que el universo que nos rodea y nosotros mismos en él, somos manifestaciones simuladas. Que existe en este u otro estadio temporal una civilización post-humana o extraterrestre que nos ha simulado.

A veces, la ciencia-ficción o la misma ficción vive cuando la realidad está oculta en lo inaccesible. No es descartable sino bastante probable que nuestro universo y, con él, nosotros mismos seamos una simulación de la historia evolutiva de la civilización humana. Nick Bostrom argumenta que somos código ejecutándose en un computador. El filósofo sueco de la Universidad de Oxford, conocido entre otras investigaciones por su conocimiento sobre el impacto de la tecnología en el futuro de la humanidad, lo expone en un artículo titulado, Are we living in a computer simulation?, publicado en abril de 2003.

Philip K. Dick, autor de ciencia-ficción, cuyos relatos y novelas han sido llevados al cine, escritor a contrarreloj apremiado por su editor, ensaya aspectos de esta tesis. En el relato, “Si encuentran ustedes este mundo malo, deberían ver alguno de los otros”, nos avanza aspectos de simulación que defiende Bostrom en su experimento mental. El relato de Philip K. Dick admite resonancias y correlaciones temáticas con su tesis, mundos distópicos temporalmente coexistente ejecutados por un Programador. K. Dick murió en 1989. Nick Bostrom publicó su citado artículo en abril de 2003. A mi entender creo que la ciencia-ficción, la filosofía y teología, requieren de una portentosa imaginación, sin cuyo concurso dichos campos de conocimiento serían otra cosa. En este contexto, la complicidad que despiertan la ciencia-ficción y otras disciplinas de rigurosas exigencias cognitivas, antes que antitéticas, describen circunvoluciones que fluyen por vías de doble sentido y en virtud de las cuales se refuerzan y robustecen.

Nick Bostrom sugiere que nuestro universo y todo cuanto nos rodea, vemos, oímos y hacemos, el mismo Sol que nos alumbra y las estrictas leyes físicas que lo sostienen, los planetas y galaxias, las nebulosas son, en efecto, según su hipótesis, algo así como un video-juego sustentado por bits de información: sustancia básica del universo simulado en que vivimos. Resulta obvio que si existe un universo simulado es porque existen agentes simuladores. Los cuales realizan simulaciones de alta fidelidad de las mentes y las conciencias. Cada uno de nuestros más íntimos deseos, de las experiencias subjetivas de cada una de las mentes, forman parte de esa Simulación Ancestral en la que nos encontramos y con que experimenta una Civilización Base o post-humana.

Según Bostrom, los simuladores no se satisfarían con una sola simulación si disponen de una vasta capacidad de cómputo, sino que su número alcanzaría millones o billones de simulaciones. Aduce el filósofo oxoniense que ejecutan tales simulaciones con la finalidad, de comprender las causas que llevan a la extinción (una prioridad que preocupa a una civilización que ha alcanzado un elevado nivel tecnológico). Comprenderían mejor qué sistema político, social y económico sería el más apropiado para cada situación. Al que hay que añadir la simulación por causas de entretenimiento y ocio. Tal aspecto, comprendería la capacidad de actuar inmersivamente como avatares, lo cual que, por consiguiente, abre la posibilidad de considerar que grandes personajes de la historia humana podrían haber sido intervenciones de avatares de dichas civilizaciones post-humanas.

Por esa ventana indiscreta desde la que se observa el nosotros planetario evocada por la metáfora del video-juego, como modelo de experimentación, se desenvuelven millones de seres o billones de seres que luchan por su supervivencia, feroz y angustiosamente. Aunque estos seres sólo sean modelaciones soportadas por bits de información, los seres modelados y la realidad modelada se perciben como si fuesen indistinguibles de la realidad. En este sentido la felicidad, el dolor, el amor o el sufrimiento se percibirían sensitivamente reales, pero dentro de una simulación de un computador, con lo cual se desvanecen los fundamentos metafísicos de la existencia y de la realidad.