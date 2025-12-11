Alces gourmets

Los bosques de Yellowstone se recuperan por la reducción de alces provocada por los lobos / Pexels

Me llama la atención un suelto en la prensa donde se manifiesta la sorpresa de los ecólogos ante el extraño fenómeno observado en el Parque Nacional de Yellowstone, en el que la reintroducción del lobo ha tenido como consecuencia la recuperación del álamo temblón.

Sin ser ecólogo la verdad es que no veo yo cómo encajan el lobo y el álamo en un mismo ecosistema.

Pues bien, la explicación aportada por los científicos es que la desaparición del lobo, fomentada en su día por decisiones políticas había tenido como efecto colateral el aumento del alce de forma significativa, y como ulterior consecuencia la práctica desaparición del álamo temblón, alimento preferido del alces americanus. Y que la reintroducción reciente del lobo, también por decisiones gubernamentales en pos tal vez de una biodiversidad en peligro, había reducido la cabaña del alce en favor de una recuperación de la flora del álamo, un cuasi milagroso renacimiento de la especie.

A primera vista parece una deducción lógica, habida cuenta que un alce medio de 400 kg se zampa la friolera de 14 kg de alimento vegetal al día.

(Nota: en Suecia, el alce es importante: de ahí unos parques temáticos donde pastan libremente grupos de alces, que pueden ser acariciados desde las vallas circundantes, y que los niños suelen alimentar con ramas de abedul. Incluso pueden tocarles la cornamenta a los animales, que por cierto es suave y peluda, y encima calentita, pues por ellas circula la sangre.)

Pero vayamos a los reparos a la teoría de la interacción lobo/álamo

Veamos. En Suecia también interviene como intruso el hombre en los ecosistemas y concretamente en el caso del alce trata de mantener una cabaña pongamos que del orden de 400.000 ejemplares a base de permitir la caza de aproximadamente un 10% anual, valorando asimismo el impacto de depredadores naturales del alce, principalmente lobos y osos.

Pero resulta que el riguroso seguimiento de la cabaña del alce llega al punto de controlar cuál es la alimentación del mismo Y el análisis de sus deposiciones ha revelado que los selectivos animales componen motu proprio su menú alimenticio de pino, abeto, vegetación arbustiva, abedules y álamos, en una proporción que resulta ser la más beneficiosa en cuanto al necesario equilibrio nutritivo entre proteínas y carbohidratos.

Pero hete aquí que dicho tipo de vegetación viene a coincidir mayormente con la del Parque Nacional de Yellowstone.

Por lo que el alce americano tiene a su disposición el mismo menú que el alce sueco aunque haya de prescindir del postre de álamo temblón. Parece por ello tal vez algo excesivo deducir que la reintroducción de un depredador como el lobo pueda afectar indirectamente a toda una especie vegetal, que no viene a ser sino una opción más entre las que tiene el alce de coníferas, sauces y arbustos rastreros a su disposición.

Todo lo cual nos abocaría a una reflexión lógica, pelín temeraria tal vez.

Parece obvio que el alces suecus se preocupa más de una alimentación equilibrada que su colega alces americanus, capaz de cargarse bosques enteros de álamos temblones para satisfacer su gula.

¿O será tal vez, que Dios me perdone, que los ecólogos suecos hilan más fino que los americanos?