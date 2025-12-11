A todos les interesa una moción de censura contra Ciuca. La importancia de Telde es que es la puerta de entrada del nacionalismo en Gran Canaria. Todo movimiento nacionalista pasaba, sí o sí, por la ciudad de los faycanes; con independencia del papel que jugasen (o no) NC y CC. Así señalé en su momento y lo hice por dos motivos capitales.

El primero, el mayor nicho de votos es Las Palmas de Gran Canaria que, sin embargo, vota mayormente bipartidista (PSOE y PP) y donde la presencia de las siglas nacionalistas canarias es menor; desde la época de José Carlos Mauricio e ICAN, el nacionalismo canario no ha trabajado la capital. Se ha despreocupado de un campo esencial que no ha labrado. Por tanto, queda luego Telde como segundo núcleo poblacional.

El segundo, y derivado del primero, si al movimiento de Teodoro Sosa y alcaldes escindidos, le quitas Telde, brindada por Ciuca, la operación prácticamente pilotada desde Tenerife se viene abajo. Queda empantanada. Esa es, ni más ni menos, la importancia de Telde.

Por otro lado, la importancia de Telde para el PP y el PSOE estriba, además, en una cuestión fundamental de cara a 2027 y que es fruto de la alianza entre Juan Antonio Peña y Sosa. Me explico. Si la pata de CC en Gran Canaria se afianza, a través de estos alcaldes, la presión de populares y socialistas a Fernando Clavijo será mucho menor en 2027. Dicho de otra forma, si el PP y PSOE dejan que se consoliden Peña y Sosa, el margen de maniobra de ambos ante CC para ser su socio en el próximo Gabinete se rebajará drásticamente.

Telde ha sido históricamente un feudo electoral de NC, lo cual no gustaba lógicamente ni al PSOE ni al PP. Tampoco a CC. Por el contrario, peor es aún para ellos que deje de serlo para entronar precisamente al satélite de CC en la ciudad de los faycanes y, por extensión, en Gran Canaria. Con Gáldar y (¿mitad?) de Agüimes no da para las pretensiones iniciales; Telde decanta la balanza.

La importancia de Telde es que marca el camino para 2027. En función de lo que ocurra en la plaza de San Juan, motivo creciente de inquietud entre la plantilla en las oficinas municipales de El Cubillo, el futuro institucional en Gran Canaria será uno u otro. Otra forma de expresarlo: PSOE, PP y NC saben que no pueden dejar entrar a un cuarto actor a repartirse la tarta electoral en 2027; que tienen que dejar Gran Canaria para (primordialmente) socialistas, populares e izquierda nacionalista canaria. La omisión teldense la costearían, con creces, más temprano que tarde. Marcaría tendencia. El PP puede decidir. No hay más.