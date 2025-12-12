En el Dominical de LA PROVINCIA último he leído el artículo titulado Archipiélago nigromante. En mi consideración, los numerosos errores e inexactitudes que el texto contiene merecen una puntualización. Se dice en la cabecera del artículo que "durante 400 años el Santo Oficio juzgó en Canarias a más de 2.000 personas por practicar la hechicería". Lo primero que habría que observar es que el Tribunal, establecido en 1505 y abolido en 1820, no llegó a tener una vida de cuatro siglos. Pero, más allá de eso, procede indicar que, si bien hubo más de dos mil procesados por la Inquisición, ese número se refiere al conjunto de los delitos, no al de hechicería en particular. Es cierto que se hace referencia en dos ocasiones a que 368 personas "sufrieron castigos", cifra que está tomada -aunque no se dice- de mi libro Las víctimas del Santo Oficio; pero en el artículo no se expresa de un modo claro que se trata de los juzgados por hechicería-brujería. También proceden de ese libro las frases entrecomilladas que se refieren a cómo y por qué indicios se llegaba a sospechar que alguien pudiera ser brujo o bruja; aunque se desvirtúa lo que se sostenía en el texto consultado: en este no se hace mención -a diferencia de lo que se afirma en el artículo- de ningún decálogo, ni documento donde se recomendaba cómo identificar o descubrir a los practicantes de la brujería. No importa aquí que no se haya citado la fuente de la que se han tomado datos y opiniones, cosa que resulta aceptable tratándose de un artículo de divulgación; pero sí es exigible que, si se utiliza, se reproduzca con fidelidad su contenido.

Se afirma que "ser viuda, soltera u homosexual suponían también motivos suficientes para acabar sufriendo el escarnio de los inquisidores del Archipiélago". Dicho así, parecería que todas las viudas y las solteras serían sospechosas en materia de fe; pero, dejando aparte esa afirmación, a todas luces insostenible, sí quiero señalar que ningún homosexual fue perseguido en Canarias por la Inquisición por causa de esa condición. El delito de sodomía -como se denominaba- no era de competencia inquisitorial en la Corona de Castilla; sí en la de Aragón, donde muchos fueron castigados incluso con la muerte.

Acerca de la fecha de creación del Tribunal de Canarias, hay también errores, así como juicios que la historiografía no respalda. Se dice que el Santo Oficio estableció la sede de su Tribunal en Las Palmas en 1488, a los pocos años de fundada la ciudad, siendo así que no lo hizo hasta 1505, pues la primera de las fechas es la de una intervención puntual de comisionados por el Tribunal de Sevilla. Tampoco es cierto que el envío en 1505 del primer "inquisidor permanente" (en los términos del autor del artículo) se debiera al "alto número de procesos incoados", que no los había. La creación del Tribunal no tiene que ver con el propósito de eliminar las creencias de la población aborigen para asegurarse de que no se produjera "el resurgir de un sentimiento identitario". El Santo Oficio tuvo poco interés por el mundo espiritual de los naturales del Archipiélago, sin duda porque no vieron en él un peligro. Su preocupación, y lo que explica la creación del Tribunal canario era la llegada de judeoconversos peninsulares.

Se atribuye a ese primer inquisidor, López de Tribaldos, al que se denomina el "licenciado canónico" (¿por canónigo?), una actividad represiva que no tuvo, pues, precisamente, fue acusado de blando y negligente. Se dice en el artículo que celebró un auto de fe en 1507 en la plaza de Santa Ana; pero el primer auto de fe del Tribunal canario tuvo lugar en 1526, con el segundo inquisidor, Martín Ximénez (Millares Torres y otros). En 1507, probablemente no se había trazado la plaza de Santa Ana: apenas se había comenzado a construir la Catedral; y sólo a partir de 1511 se dieron los primeros pasos para levantar las casas del Ayuntamiento (Herrera Piqué).

El articulista afirma que Tribaldos "en 1513 [...], en nombre de Dios, decide [...] quemar en Lanzarote al comerciante Alonso de Fátima"; y añade: "el joven ardió en el quemadero situado en la trasera del convento lanzaroteño de Santo Domingo". Pues bien, el morisco Alonso de Fátima, escapado de la cárcel inquisitorial y perseguido, se arrojó al mar y se ahogó. Fue "relajado en efigie", es decir, que se quemó una estatua que lo representaba, no a él mismo. Hay que hacer notar que, más allá del caso particular, de la enorme diferencia entre ser quemado vivo o serlo en figura, se trata de que en Canarias ningún morisco, ningún musulmán, fue relajado en persona en ningún momento. Afirmar otra cosa es impugnar cuanto al respecto sabemos. Pero es más: la efigie de Alonso fue quemada -en 1513, ciertamente- en Las Palmas; porque nunca se ejecutó una sentencia inquisitorial fuera de esta ciudad, que era la sede del Tribunal (como no fueran embargos de bienes, multas o similares). Por otra parte, el convento de Santo Domingo de Teguise no existía por entonces, puesto que data del siglo XVIII.

Se dice: "leer -o haber leído- textos de autores paganos [...] y hasta hablar varias lenguas constituían motivos suficientes para ser condenadas por demoniacas". Ninguna mujer fue condenada en Canarias por tales motivos. No menos desafortunada es la afirmación que se hace, fuera del cuerpo del texto y a propósito de las brujas, de que "algunas de ellas fueron quemadas vivas en plazas públicas de las Islas". Aquí el error es doble: porque, como se ha dicho, las ejecuciones tuvieron lugar siempre en Las Palmas; y porque en Canarias ninguna persona fue condenada a muerte por hechicería/brujería (en total hubo diez relajados: siete presuntos judaizantes y tres protestantes). También convendría precisar que la quema no se realizaba en la plaza en la que se celebraba el auto de fe y se leía la sentencia, sino en un espacio en las afueras de la ciudad denominado, por ello, el Quemadero; en una ceremonia que, es verdad, era pública, pero en un lugar que no constituía propiamente una plaza. No todos los autos generales de fe, por otra parte, se celebraron en la plaza de Santa Ana; también tuvieron como escenario la plaza de las Gradas, detrás de la Catedral.

Se repite en el texto que comer carne en Cuaresma, o en otros días de abstinencia, era motivo de persecución por el Santo Oficio. Se dice que en 1526 el inquisidor Martín Ximénez hizo quemar a tres miembros de una familia "acusados de comer carne en viernes", y a una cuarta persona "por el mismo motivo". Este relato ignora lo principal. Comer carne en días prohibidos no era en sí mismo una falta de la que se ocupase la Inquisición, que no perseguía, en principio, comportamientos, sino creencias. Si un cristiano viejo transgredía lo mandado en materia de ayunos y abstinencias, el Santo Oficio no intervenía; tocaba eso a la justicia episcopal. Otra cosa sucedía si tales transgresiones eran señal de otra disidencia más grave: en el caso de estas cuatro personas referidas, las creencias y prácticas judaicas. De una de ellas, Mencía Báez, se afirma que había sido "acusada de confidente". Entiendo que en algún sitio se leyó "confitente" (el Tribunal condenaba por "simulado confitente", "diminuto confitente", etc., cuando se engañaba en la confesión que se había hecho, o no se contaba toda la verdad). En suma, el artículo hace referencia al episodio más terrible en la historia del tribunal canario, la relajación de siete judeoconversos en 1526, sin dar idea del porqué de tanta atrocidad: que se trataba de acabar con un grupo de judaizantes.

No es la primera vez que leemos en la prensa local aseveraciones inciertas acerca de estas cuestiones (hogueras y hasta torturas en la plaza de Santa Ana, por ejemplo). La Inquisición, y en relación con ella la brujería, son temas que algunos escritores suelen tratar de un modo sensacionalista. Algunos textos dirigidos a los visitantes, y el propio discurso de los guías turísticos, suelen tener ese sesgo. Es aceptable que sea así, dentro de unos límites. La divulgación histórica es muy conveniente, y a menudo necesita de un formato y de un lenguaje alejados de los académicos. Pero todo ello debería hacerse sin tergiversar la verdad histórica y con respeto por la labor de los investigadores y por el resultado de sus trabajos.