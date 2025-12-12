El eco profético de una dedicatoria

Menos de cinco años se cuentan desde la muerte de Javier Marías, el escritor madrileño que, con sus novelas, llegó a la universalidad. Muchos son los títulos que deja como legado de su talento y valía. Pero, no es de eso de lo que me gustaría tratar en esta columna, sino de algo que para la mayoría de los lectores no sobrepasa la mera anécdota. Me refiero a la firma de ejemplares con ocasión de la presentación pública de una nueva obra o, quizás lo más habitual, la presencia del autor en una de las casetas de la Feria del Libro.

Hay dedicatorias y dedicatorias, es decir, algunas fueron cuidadosamente meditadas antes de depositarlas en la portadilla del ejemplar correspondiente, mientras que otras suelen ser el motivo de una fórmula ya convenida entre el novelista y el lector. De las primeras, es de las que quiero hablar y, en especial, de una en concreto, cuya estampación se remonta hasta 1998, fecha en la cual se editó Negra espalda del tiempo, libro en el que el autor tuvo a bien dejar su breve mensaje a la destinataria. Poco he de pronunciar sobre el texto en sí que no sea del dominio de los lectores, pero no así de la dedicatoria protagonista de este relato.

La destinataria, de cuya identidad mantendré el anonimato, porque así me lo ha hecho saber, esperó pacientemente en la cola de la Feria del Libro de Madrid que, antaño como ahora, se extendía a lo largo de la travesía que recorre de parte a parte el Parque del Retiro. Y la paciencia rindió su fruto en unas palabras que, con el pasar de los años, casi una treintena, son aún más misteriosas y premonitorias, por lo extremadamente actuales que resuenan: «Este tiempo tan raro que vuelve y espera». Evidentemente, la referencia a la novela dedicada salta a la vista, pero, conociendo los juegos del lenguaje que estilaba el autor, cobra un sentido profético la lectura del breve mensaje de Marías. Seguro que le hubiera gustado que alguien se interesase por la simbología de sus dedicatorias, revisadas al cabo del tiempo, puesto que en el madrileño nada era al azar, como bien sabían sus editores. Quizás estuviera ofreciendo una de las claves con las que interpretar y valorar su propia obra, dejando un rastro de migajas entre los lectores que acudían a la caseta en que se encontraba en busca del preciado autógrafo del novelista. Podríamos aventurar que, con semejante estrategia, planeaba algo más que un juego, acaso un desafío en toda regla.

Habría que poner en conexión las dedicatorias de ese día, y las posteriores, para descifrar el mensaje al completo, porque comprender el alcance de la apuesta de Marías resulta más que interesante, oportuno. Nadie como el madrileño retaba al lector y, como magnífico traductor de obras complicadas e importantes dentro de la literatura británica, el mismo lenguaje le apasionaba hasta el extremo de volverse obsesivo con el uso de las palabras. Sin embargo, ese «tiempo tan raro que vuelve y espera» más parece una profecía, una botella lanzada al mar que ahora toca recoger. Sería maravilloso que los destinatarios de las dedicatorias de Negra espalda del tiempo contactaran unos con otros y descubrieran fascinados que han sido los instrumentos necesarios para construir un texto secreto con la excusa de la firma de unos ejemplares.

Si se consiguiera tal proeza, los amigos y conocidos del escritor disfrutarían con la noticia de la vuelta de la palabra del autor, pero tendría una segunda consecuencia de mucha mayor envergadura, que sería la confirmación de la grandeza de un escritor que, incluso después de muerto, sigue creando.