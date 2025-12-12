Opinión | Luces largas
Juanjo Cardona
Generosidad en la unidad nacionalista
Cuenta la prensa canaria con magníficos viñetistas. Hace unos días el genial Padylla clavaba un mensaje con el que cada vez más personas estamos de acuerdo. Seguro que la mayoría de lectores la recuerdan. En un lado de la viñeta se veía al presidente Clavijo solicitando, casi suplicando, al presidente Sánchez, en gesto altivo, lo que justamente le corresponde a esta tierra. En el otro lado, un Puigdemont que tenía a su lado al mismo Sánchez, ahora genuflexo, suplicándole el apoyo para terminar la legislatura. La diferencia, entre un gesto y otro, son seis diputados, justo los que separan a Coalición Canaria de Junts por Cataluña.
Es difícil sintetizar mejor la importancia de contar con el mayor número posible de representantes en el Congreso que antepongan los intereses de Canarias a los de cualquier formación de ámbito nacional. Sobran los argumentos: ayer, los menores no acompañados, hoy, las incertidumbres que se ciernen sobre las RUP, mañana, los juegos malabares del Ministerio de Hacienda para quitarnos el dinero que nos corresponde, mezclando el REF con las ayudas a La Palma o la financiación autonómica. Corrijo, en realidad esto último ya ha sucedido.
Enlazo estos hechos con un acuerdo adoptado, la pasada semana, en el órgano de gobierno de Coalición Canaria de Gran Canaria. De forma unánime, con la presencia de más de cien personas, fueron aprobadas las bases para iniciar negociaciones y, en su caso, alcanzar acuerdos con otros partidos políticos nacionalistas para ir juntos a próximas elecciones. Para alguien que, como el que esto escribe, se incorporó a esta organización política hace poco tiempo me parece digno de destacar esta generosa iniciativa. Una organización política, por voluntad propia, sin precipitación ni prisas y sin presión de nada ni de nadie, invita a otras organizaciones a sentarse a una mesa de diálogo para compartir candidaturas a unas elecciones generales, cuando se convoquen, y a unas elecciones autonómicas y locales previstas para mayo de 2027.
Es sabido que la elaboración de las candidaturas electorales supone el momento esperado por muchas personas afiliadas a un partido político para alcanzar sus respectivas y legítimas aspiraciones como representantes de la ciudadanía. Sin embargo, resultó muy grato escuchar, en la multitudinaria reunión reseñada, a destacados dirigentes hablar del objetivo superior de alcanzar la máxima representación nacionalista en las instituciones locales y nacionales, so pena de tener que hacer sacrificios personales como consecuencia lógica de incorporar a aspirantes de otras formaciones políticas en un sincero proceso de convergencia. Este primer paso dado acredita algo que siempre he escuchado a los líderes de Coalición Canaria: las Islas por encima de todo. Queda ahora un largo trecho hasta el acuerdo. Solo espero y deseo que el resto de las organizaciones actúe con la misma generosidad que está demostrando la Casa del Nacionalismo Canario.
