Invertir en las personas

Hoy quiero hablar con todos ustedes sobre gratitud, sobre cómo las organizaciones como la fundación Mapfre Canarias cambian la vida de tantas personas, quiero hablarles hoy sobre cómo una apuesta por las personas puede cambiar destinos –el destino de una familia, el de una comunidad, el de un país y eventualmente del mundo–.

A veces olvidamos que las grandes transformaciones no comienzan con leyes, presupuestos ni discursos políticos. Los verdaderos cambios comienzan con ideas acompañadas de acciones. Con esa persona que decide creer en la otra.

A veces todo empieza con una simple puerta que se abre, o con una mano tendida en el momento justo a la persona necesitada. Y quiero empezar con una historia muy personal que encierra una verdad universal. «Haz el bien y no mires a quien», porque cuando lo haces siempre nos irá bien a todos.

A principios de los años 80, una señora refugiada política de Cuba, Eloísa Seoane, llegó a mi barrio de La Rocha, en Telde, aquí en Gran Canaria con cuatro hijos muy pequeños, sola, con lo puesto, sin dinero pero llena de esperanza y deseos de darle un mejor futuro a sus hijos.

Mis hermanos y yo nos hicimos amigos de sus hijos y a través de nosotros se hicieron amigos mis padres con Eloísa, la señora cubana. Mis padres terminaron ayudando a esta familia de forma desinteresada. Y miren las vueltas que da la vida, resulta que cuando esa familia posteriormente unos años más tarde emigró a Boston en EEUU, me invitaron a vivir con ellos, y fue esa la gran oportunidad de mi vida. Gracias a mis padres y a los Seoane, pude ir a high school y posteriormente a la universidad en EEUU y desarrollar mi carrera profesional en ese país y ese fue el punto de partida de todo lo que vendría después en mi vida.

De esos cuatro hijos, todos terminaron siendo personas de gran éxito en EEUU y a Kenia, la menor de los cuatro, cuando yo ya estaba asentado en Washington DC años más tarde, la ayudé a conseguir la beca que le permitió formarse y trabajar para el gobierno de EEUU y hoy es jueza federal de los EEUU.

Les aseguro que mis padres jamás pensaron que un acto de solidaridad y apoyo a una señora inmigrante con sus hijos tendría unas consecuencias tan significativas para nuestra familia, ni tampoco Eloísa pensó que sus hijos podrían beneficiarse del acto de amabilidad y hospitalidad que tuvieron conmigo. Les he contado esta historia personal porque sirve de contexto para entender lo que me ocurrió en Washington DC el 1 de septiembre del 2011 y que cambió mi vida para siempre.

Yo trabajaba para la administración del presidente Obama y la noche anterior había recibido una convocatoria para acudir a una reunión al siguiente día en la Casa Blanca.

Fui de los primeros en llegar junto a mi jefe, el ministro de comercio de los EEUU, posteriormente llegó Hillary Clinton, que en ese momento era la ministra de asuntos exteriores y finalmente, llegaron varios miembros del consejo nacional de seguridad acompañados del presidente Obama

Recuerdo haberme emocionado en silencio mientras miraba alrededor. Pero saben una cosa, no recuerdo las palabras o las decisiones que se tomaron, pero sí recuerdo fielmente y de forma clara y nítida, cómo me sentí ese día y en ese momento. Recuerdo haberme dicho a mí mismo qué rayos hago yo aquí. Cómo llega alguien como yo, de una familia de aquí, de La Rocha, de gente trabajadora y sencilla, hasta la Casa Blanca y a estar entre las personas más poderosas del mundo en ese momento.

Recuerdo haber sentido el más profundo sentimiento de gratitud, agradecimiento con todas esas personas que habían creído en mí, que tanto habían hecho por mí a lo largo del camino, fue ahí, sí, en ese momento, cuando entendí que no existe el éxito individual de las personas; que yo había llegado ahí, arropado y a los hombros de muchas otras personas, empezando por mi madre, que está aquí hoy y a quien tanto le debo. Entendí que estaba ahí gracias a los sacrificios que había hecho tanto ella como mi padre, que estaba ahí porque la historia de la familia Verde no se entiende sin la historia de la familia Seoane. Entendí que todos le debemos tanto a tanta gente. En mi caso a gente como Elio Muller, John Mann o Maura Hennigar. Y muchas otras personas e instituciones que fueron mentores, amigos y tuvieron un gran impacto en mi vida

Ese día, en la Casa Blanca, entendí que yo estaba ahí precisamente por la labor que hacen instituciones, como la fundación Mapfre Canarias, que apuesta por las personas, les da formación y herramientas para desarrollarse y contribuir de forma positiva a la sociedad en general. En mi caso, sin el apoyo de instituciones que hacen exactamente lo mismo que esta fundación yo no hubiera recibido becas, formación y sobre todo oportunidades que cambiaron mi vida.

A raíz de esa experiencia, decidí crear una fundación sin fines de lucro en EEUU para poder aportar mi granito de arena y hoy (...) ofrecemos juntos oportunidades de formación y desarrollo profesional en Washington DC a jóvenes canarios para que se formen y para que aporten a la construcción del futuro de Canarias.

Cuando pienso en el trabajo de Fundación Mapfre Canarias pienso en como siempre define a las personas como su eje principal. Y eso es lo importante. Las personas son lo importante.

Durante los últimos 40 años, lo importante ha sido esa labor que realiza todos los días, no de forma puntual o aislada, sino todos los días del año, de forma continua y siempre apostando por las personas.

Lo importante son las vidas que ha logrado cambiar. Lo importante son los jóvenes que gracias a la fundación hoy estudian, o las familias que logran salir adelante a pesar de su situación económica, los trabajadores que vuelven a tener empleo, los mayores que recuperan calidad de vida, las personas con discapacidad que finalmente encuentran su lugar en el mundo laboral.

Estos programas reflejan a la perfección lo que significa apostar por el talento: y ofrecerle a las personas oportunidades que, como la historia de los Seoane o en mi propio caso, tienen un retorno sobre la inversión, casi siempre impredecible pero siempre positivo.

A lo largo de mi carrera, he tenido el inmenso honor de haber trabajado con personalidades como Bill Clinton, Al Gore, Hillary Clinton, Obama o el presidente Biden, y de ellos he aprendido que las personas que marcan la diferencia en la sociedad comparten siempre tres características comunes.

Asumen riesgo y no le temen al fracaso, actúan con pasión y muestran gratitud. La Fundación Mapfre encarna esas tres virtudes: asumen riesgo porque los proyectos que emprende son a futuro, aun sabiendo que no siempre dan frutos inmediatos ni mucho menos que ofrezcan garantías. Incluso así… siguen asumiendo riesgo con valentía; actúa, con pasión y convicción por querer acompañar a las persona necesitadas en su crecimiento y hacerlo con sentido y propósito social. Y por último, muestran siempre gratitud porque entienden y esto está en su ADN ya no solo como Fundación sino como empresa, que el éxito no se mide solo en resultados económicos, sino en el bienestar colectivo que es capaz de generar en la sociedad en general.

En mi experiencia, no hay inversión más inteligente, ni más efectiva, ni de mayor impacto, que invertir en las personas. No hay política pública más poderosa que la educación y la formación de las personas. Y no hay empresa más grande que la que mide su éxito en función al número de vidas transformadas.

Los actos que más nos han marcado a todos nosotros no vinieron de los logros profesionales o académicos, ni siquiera del dinero ganado. Vinieron de las personas, algunas anónimas incluso, que creyeron en nosotros. Vienen de los mentores que nos empujaron a hacerlo mejor. Vienen de las instituciones como Mapfre Canarias, que con su labor filantrópica cambiaron el rumbo de nuestras vidas (...).

Porque cuando una institución cree en las personas, cambia destinos. Y cuando una sociedad entera adopta esa filosofía de creer y apostar por las personas, en esencia, está cambiando el mundo (...). Juntos estamos construyendo el mañana que nuestras islas necesitan.