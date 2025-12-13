El negocio de las emociones

He visto alguna peluquería, las hay que rotulan gabinete de psico-estética, que imparte un especial masaje «emocional» en el cuero cabelludo. Seguro que el cliente abandona el local «con los pelos de punta».

El Diccionario de María Moliner define la emoción como «alteración afectiva intensa que acompaña o sigue inmediatamente a la experiencia de un suceso feliz o desgraciado que significa un cambio profundo en la vida sentimental». Entre esos aconteceres incomodos, desagradables que alteran el ánimo se encuentran un miedo ansioso a una intervención quirúrgica, a un diagnóstico inesperado en un control médico rutinario, para sí mismo o un querido familiar. Una pesadilla recurrente durante la marabunta del sueño. Miedos atávicos a transitar por una oscuridad de tinieblas o a ser enterrado vivo. El llanto contenido o gritos estentóreos en un duelo. La alegría por un encuentro añorado o la invasión melancólica de todas las navidades. Son, todas, emociones en las que, como en situaciones de estrés, se segrega cortisol. No radican en la falacia del juego de los horóscopos que está bien para conversaciones banales sobre la influencia de los astros en la personalidad dependiendo de nacer en fechas marcadas por el almanaque. Tampoco en los cambios de luna o en la nube de los ordenadores. Explosionan de mayor o menor intensidad en el sistema límbico matizadas por el área prefrontal del cerebro en lo que juega un papel decisivo la experiencia. Esto es ciencia de la conducta y la mente cuyo diagnóstico y tratamiento cuando las disfunciones afectan a la salud mental y bienestar de las personas compete a neurólogos, psiquíatras, psicólogos, neurocientíficos y hasta genetistas porque parece que últimamente, se han descubierto moléculas plaquetarias origen de ciertas depresiones. El resto se pierde en galimatías, elucubraciones y apelaciones a la palabra emoción que ya descubrió Galeno y filósofos griegos en su teoría de los humores y literatos de la Ilustración, entre otros Rousseau, que convirtió el cogito ergo sum, pienso luego existo de Descartes en «siento luego existo». Una pléyade de falsos profetas de las redes, el Tic Toc, que tanto daño vienen haciendo a la gente joven en asuntos tan graves para la salud que han provocado daños irreparables que conducen a la muerte y hasta suicidios. Centros con el socorrido y engañoso rótulo de medicinas alternativas que, mediante sortilegios, masajes, cósmicos del Reiki, tisanas y pastillas placebos se atreven a tratar problemas orgánicos, dietas de adelgazamiento y recetas antiestrés. Adivinadores del futuro mediante cartas astrales y la parafernalia de turno dictaminan sobre el futuro y el desencanto de amores o duelos a los que, hoy más que nunca, añaden la dichosa palabra emoción. Dietistas, algunos denunciados por intrusismo, que ofrecen charlas y panaceas alimentarias para mejorar la salud física y mental con productos que «solo» se encuentran en esa tienda. En efecto, también somos lo que comemos y hasta lo que olemos, porque hay aspectos de la alimentación humana que definen ciertos trastornos como la anorexia, bulimia y llevar una adecuada o inadecuada dieta favorecen o perjudican a ciertos estados anímicos relacionados con la salud mental. Los entrenadores de fútbol hablan de las emociones, traducción al lenguaje actual de lo que antes era moral o apelación a las gónadas, parte del cuerpo donde, en los hombres, la espalda y el bajo vientre «han perdido su honesto nombre». Los presidentes y entrenadores de los clubs, sin excepción, presumen de que el suyo es la expresión de un sentimiento y los hinchas se hacen eco con sábanas rotuladas con ese nombre para denotar un estado de ánimo gregario ligado a una representación. Las nuevas tribus identitarias al margen de lo que el fútbol es hoy, puro negocio antes que deporte. Maestros tecnológicos del YouTube disertan y aconsejan remedios para los sentimientos de abandono, tristeza en los que llega a aparecer la palabra depresión, otra palabra de moda, de la que cualquier mindundi habla y dictamina tratamientos mágicos en los que creen los atrapados por ignorancia o necesidad. En un totum revolutum existen maestros, maestras que han abandonado el trascendente oficio de enseñantes, arquitectos que, igual, han desistido de ordenadores y pliegos de construcción, funcionarios, empleados de banca, aburridos de contar billetes, industriales, auxiliares de residencias o comedor que han pagado un cursito con derecho a un diploma con una habilitación de supuesto coach, y sin sonrojarse, hablan, con la altives rayana a la ignorancia, que «se están dedicando al entrenamiento emocional».

Solo algunos de estos falsos profetas del desasosiego se atreven a aconsejar la visita al psiquíatra o psicólogo. El resto lo evitan. Han convertido las pulsiones y el intrincado mundo de moléculas que hierven en el cerebro, ese órgano todavía desconocido, incluso para los profesionales, únicos facultativos de la cosa, en un negocio. «Está prohibido implicarse en astrología, echar hechizos, susurrar conjuros…Todas esas prácticas no son más que mentiras y engaños que los pueblos paganos antiguos usaban para engañar a las masas y llevarlas por mal camino» Esto, que parece haber sido escrito o dicho por un científico o pensador contemporáneo, lo escribió, en el siglo XII, el filósofo y médico judío-español Moisés Maimónides. Sabias palabras que han sido olvidadas refrendadas a través de una televisión generalista que, respecto a tantas noticias falsas sobre salud y emotividad, difunde el eslogan de «menos cuento y más ciencia».