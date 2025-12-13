Opinión | El fútbol es otra cosa
Pedro García
Cuando el reloj futbolístico marca el respeto
Hay futbolistas que merecen un trato distinto, un respeto que no se negocia. Jugadores que, en su apogeo, dejaron una huella tan profunda que aún hoy cuesta borrarla.
Futbolistas como Jesé, que no deberían entrar al campo en el minuto 87 como un gesto simbólico, casi protocolario, en un partido condenado al 0-0 desde la expulsión de Horkas. No es un homenaje: es una concesión vacía.
Entrenadores jóvenes como Luis García, que buscan consolidarse en un oficio que vive de los resultados —y más aún cuando han sido futbolistas— deberían preguntarse si decisiones así suman o restan. Porque un talento en su etapa final, como Jesé, no merece atravesar trances que erosionan más de lo que aportan. Hay muchas formas de ejercer autoridad, pero ninguna debería pasar por empequeñecer a quienes ya se ganaron un lugar en la memoria de los aficionados.
Valerón, en su última etapa con Las Palmas, vivió algo parecido en el Bernabéu con Quique Setién en el banquillo. Calentó durante un buen rato, pero no llegó a entrar. Un gesto feo hacia una leyenda como El Flaco. Y aun así, sin jugar un solo minuto, sin tocar la pelota, el público madridista se levantó para aplaudir a un futbolista ejemplar, un artista del balón que enamoró a todos los que aman este deporte. Por todo lo que dio, por todo lo que representó, no merecía —como tampoco Jesé, ni Jonathan Viera si llegara el caso— pasar por un mal trago semejante.
Porque, seamos sinceros: ¿qué se puede hacer en tres minutos? Hay códigos en el fútbol que no están escritos, pero que deben respetarse. No los olviden. n
