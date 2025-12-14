¿Qué impacto tiene una sonrisa?

Más de 3 de cada 5 españoles consideran que el aspecto de su sonrisa les influye mucho o bastante. / Racool Studio. Freepik.

Quiero comenzar agradeciendo a la Fundación Mapfre esta increíble campaña: donarnos «40.000 sonrisas» cosechadas en todas las Islas Canarias. Es un regalazo de Reyes anticipado. Si además le añadimos un euro por sonrisa son 40.000 razones para dar gracias. Porque como dijo Groucho Marx: «Hay cosas más importantes que el dinero… ¡Pero cuestan tanto!»

Hay que reconocer que es una campaña cuanto menos peculiar, pero urgente y necesaria. En 2023 hubo 59 conflictos armados, nueve guerras. En 2024 fueron 61 conflictos armados y 11 guerras. Vivimos literalmente en el pico histórico de conflictos más alto desde la II Guerra Mundial. Con cerca de 740.000 muertes por violencia organizada. Con el ambiente político como está.

Según Transparency International, España se sitúa en el puesto 46 de 180 países, con su peor nota desde 2001.

Según el Reuters Institute, el 57% de los españoles señala a los políticos como principal fuente de desinformación, 10 puntos por encima de la media global. La memoria de la Fiscalía Anticorrupción informa de la intervención en 915 procedimientos por corrupción en 2024 (casi tres al día).

En este contexto, las fundaciones que nos dedicamos «a lo social» estamos sometidas a exigencias crecientes tanto por la administración pública como por nuestros patronatos. Y andamos a vueltas con la medición del impacto social de nuestros programas. Una parte es fácil: cuadros e indicadores de personas formadas, títulos, inserciones laborales, pero ¿cómo medir el incremento de autoestima, de confianza, de esperanza…? Cómo medir el impacto de que una persona recupere la capacidad de seguir adelante… y aun así, para nosotras, ¡eso también es impacto social!

¿Qué impacto tiene en la vida de una persona aprender a hacer cuentas? ¿Aprender a leer? O descubrir todo lo que puede hacer la IA que lleva en su móvil. Y va Mapfre, con la que tenemos liada en el mundo y monta esta campaña…

¿Qué impacto tiene una sonrisa? ¿Cuántas personas adultas en Canarias retomarán sus estudios, obtendrán un título o mejorarán su empleabilidad gracias a estas 40.000 sonrisas? ¿Y qué supone eso en términos de familias, de barrios, de tejido social?

O, ¿qué pequeña locura que siembra futuro, sonrisas y esperanzas hará ecca.edu con ese apoyo? Ni afirmo ni desmiento que nuestra directora está intentando comprar un bar para crear el primer bar escuela de Canarias dentro del Campus ECCA.

Miren, recaudar 40.000 euros lo pueden hacer muchas entidades. Pero, ¿sembrar las Islas de sonrisas?, ¿poner en juego el corazón de lo que somos como personas? ¡Es una genialidad!

Un gesto pequeño, muy concreto que, en esta alianza por las oportunidades es como la levadura del Reino de la que hablaba el maestro de Nazaret, que termina transformando toda la masa: personas que estudian, familias que ganan estabilidad, barrios que se fortalecen. Y se convierte en Signo de Esperanza y, con permiso de la Señora [por Elena de Borbón que escuchaba], de un Reino que no es de este mundo.

Y además, las sonrisas, en sí mismas tienen impacto: ver una cara sonriente activa circuitos de recompensa ligados a redes de empatía y reconocimiento emocional. Libera dopamina, serotonina y endorfinas, neurotransmisores vinculados al placer, la motivación y la regulación del dolor y del ánimo.

Reduce el cortisol, recuperación más rápida tras situaciones de estrés y ligeras bajadas de frecuencia cardiaca y tensión arterial.

Ver sonrisas amplía el foco atencional y mejora el procesamiento de la información, frente al estrechamiento del estrés o el miedo.

Ver sonreír a alguien nos hace sonreír. Cambia nuestra química, relaja el cuerpo, quizás porque nos recuerda que pertenecemos a la única especie conocida, de momento, que puede sonreír.

Con Mapfre nuestra sonrisa se remonta a 2009 (más de 15 años). Juntos hemos impulsado proyectos en Mauritania, Senegal y en todas las Islas Canarias, con cientos de becas invertidas en educación, en acompañar procesos, en dar oportunidades.

Son miles de vidas transformadas por esta alianza. Decía el papa Francisco que a nosotros nos toca sembrar, sonrisas en es te caso, y Dios hará el resto.