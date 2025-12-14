Política y control en Canarias

La calidad de los controles públicos no depende solo de la arquitectura institucional, sino de un elemento menos visible y más determinante: la influencia de los compromisos políticos. Canarias ha desarrollado, como cualquier democracia madura, un sistema de fiscalización que combina órganos externos y el control parlamentario. La efectividad real de estos mecanismos está profundamente condicionada por dinámicas políticas que, en muchos casos, atenúan su alcance, modulan sus tiempos o reducen su impacto.

La Audiencia de Cuentas de Canarias es el órgano llamado a actuar con más independencia. Sus informes, auditorías y recomendaciones deberían constituir una base técnica incuestionable para corregir desviaciones, reforzar controles y mejorar la eficiencia pública. Pero incluso en un organismo diseñado para ser autónomo, la influencia política es palpable. La asignación presupuestaria, la renovación de su composición, la priorización de los trabajos o la recepción de sus informes en el Parlamento están condicionadas, de facto, por mayorías políticas.

El funcionamiento de las comisiones del Parlamento de Canarias está determinado por mayorías, pactos y acuerdos de gobernabilidad"

La selección de qué se audita antes y qué después, o cuáles son los informes que reciben más atención, no siempre responde al criterio técnico. En ocasiones, determinadas auditorías se postergan por su sensibilidad política o potencial impacto mediático. En un sistema donde las estructuras administrativas son extensas, los recursos limitados y los plazos de ejecución largos, este tipo de modulaciones pueden diluir la fuerza fiscalizadora del órgano.

Posiciones dominantes

El control parlamentario, por su parte, es el espacio donde la influencia política actúa de forma más explícita. El Parlamento de Canarias tiene la autoridad para exigir información, interpelar a los responsables públicos, analizar la ejecución presupuestaria o seguir los resultados de las auditorías. Pero el funcionamiento de las comisiones está determinado por mayorías, pactos y acuerdos de gobernabilidad. Cuando los partidos que sostienen al Gobierno ocupan posiciones dominantes, la intensidad del control tiende a suavizarse: se reducen comparecencias, se limita la documentación o se negocian calendarios que diluyen el alcance de la fiscalización.

Frontis del Parlamento de Canarias. / Parlamento de Canarias

Esta dinámica no es exclusiva de Canarias, pero en un territorio donde la gobernabilidad depende de mayorías ajustadas, pactos frágiles y equilibrios insulares, el control se convierte a menudo en un terreno de negociación política. Las comisiones de investigación o no prosperan o sirven de poco; los informes de la Audiencia de Cuentas se debaten tarde o sin consecuencias prácticas; las recomendaciones no se traducen en obligaciones de reforma.

Control y fiscalización dependen de una cultura que no los vea como un instrumento de desgaste, sino como un pilar de la calidad institucional"

La situación se complica con la existencia de organismos auxiliares —como las oficinas de transparencia, comisiones de sugerencias, entes supervisores sectoriales— que, aunque disponen de capacidades relevantes, dependen de presupuestos, apoyos o nombramientos que también responden al mapa político vigente.

Dispersión administrativa

Canarias, además, combina esta realidad con una administración fragmentada: siete cabildos, 88 ayuntamientos, consorcios, empresas públicas y organismos autónomos. Esta dispersión multiplica los puntos de control, pero también los espacios donde la influencia política puede modular o ralentizar la supervisión. Paradójicamente, cuanto mayor es la complejidad administrativa, mayor debería ser la fortaleza de los controles externos; sin embargo, la experiencia muestra que la política tiende a adaptarlos a sus necesidades coyunturales.

Nada de esto implica que el sistema esté desactivado. La Audiencia de Cuentas produce trabajos de alta calidad técnica y el Parlamento dispone de instrumentos suficientes para ejercer control real. Pero la efectividad del sistema depende de un intangible difícil de legislar: una cultura política que considere la fiscalización no como un instrumento de desgaste, sino como un pilar del autogobierno y de la calidad institucional.