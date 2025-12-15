Nueva Canarias y el peso muerto

La rumorología insiste -algunos se encargan de eso- en que continúan los contactos entre Nueva Canarias y Podemos para explorar la conveniencia mutua de una coalición electoral para las elecciones autonómicas de 2027. Algunos chismes, incluso, señalan que los principales interlocutores con los podemitas son Román Rodríguez, que se reservó para sí la Secretaría de Estrategia cuando abandonó la presidencia de NC, y Ayose Corujo, secretario de Organización. Rodríguez siempre se llevó estupendamente con Noemí Santana, quien aunque nadie se acuerde es, además de diputada, secretaria general de Podemos Canarias.

Para entender el tímido acercamiento basta con asomarse a las encuestas publicadas o no en los últimos meses, en las que el horizonte de ambas organizaciones se dibuja bastante oscuro. Nueva Canarias obtendría como máximo tres diputados, lo que basta para grupo parlamentario propio, es decir, para conservar algunos recursos políticos y económicos, por modestos que sean, imprescindibles en los siguientes cuatro años. Pero para nada más. Aunque la mayoría del partido se queda tiritando al pensar en tres diputados, los dirigentes más lúcidos saben perfectamente que en las actuales circunstancias conservar grupo parlamentario próximo sería un éxito. Por eso se me antoja tan extraño el empecinamiento de cerrar un acuerdo electoral con Podemos. En general es bastante estúpido creer que como resultado de una coalición electoral se produce la suma automática de los votos obtenidos anteriormente por los partidos aliados. El éxito de una coalición electoral es el fruto de un conjunto de factores entre los que figuran su coherencia política, programática e ideológica, las características de las circunscripciones en las que compiten y el mismo contexto electoral. La principal (falsa) razón por que se defiende esta alianza - que algunos majaderos amplían «a toda la izquierda del PSOE»- es que hay que «frenar a la derecha y la ultraderecha». Dejando aparte que esa tropa de desahuciados no está ni para frenar a un patinete creo que ni sospechan lo que está ocurriendo. Todavía operan bajo el convencimiento de que la mayoría sociolectoral es de izquierda. Basta con movilizarla con apoteósicas alianzas y candidaturas unificadas para derrotarlas. Es la misma cantinela que ha fracasado una y otra vez en Canarias frente al posibilismo progresista del PSOE. Y ahora mismo lo que se está desarrollando es un corrimiento en las clases medias y trabajadoras -también- hacia posiciones de derecha. De derecha dura y reivindicativa y de ultraderecha cada vez más populista y menos garbancera. La izquierda debería dejar de acusar a la gente por ser idiota, estar manipulada o no distinguir a los malos y examinarse un pizquito a sí misma. Analizar sus retóricas, sus contradicciones, sus mitologemas progresistas, sus clichés lamentables, su miedo creciente a la complejidad de la realidad social y cultural que la rodea, su simpatía redentora hacia los que les eriza trabajar, desprecian en aulas, oficinas y talleres el esfuerzo y el mérito, okupan casas o practican la delincuencia menor. Aunque no lo parezca es mucho más sencillo alcanzar un acuerdo sobre una alianza electoral que asumir errores, olfatear los cambios de fondo y corregir estrategias, relatos y programas.

Nueva Canarias representa un nacionalismo canarista y progresista pegado al territorio, confesamente constitucionalista y autonomista, Podemos Canarias es actualmente una debilitadísima estructura partidista con apenas implantación en el territorio y que jamás ha formulado una estrategia política de proyección nacionalista. En 2018 se abstuvo en el Congreso de los Diputados en la votación sobre el nuevo Estatuto de Autonomía de Canarias y también ha rechazado frontalmente el Régimen Económico y Fiscal. ¿Qué tiene en común NC con el partido que dirigen Ione Belarra e Irene Montero, junto a las cuales la señora Santana se limita a pulsar el botón obediente y por lo general silenciosamente? Nueva Canarias ya tiene suficientes mochilas a sus espaldas para cargar con un peso muerto.