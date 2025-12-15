Servidores públicos

Aunque jamás tuve alma de funcionario, lo soy desde que en 1986 gané unas oposiciones a profesor de instituto. Han llovido desde entonces una pandemia, dos mundiales de fútbol (uno masculino y otro femenino), tres crisis, cuatro danas y cinco presidentes. Para llegar a donde estoy ahora he tenido que superar varias pruebas más y, sin embargo, siempre me he considerado un servidor público, lo mismo que la cardióloga de la Seguridad Social, el ujier del Parlamento o la consejera de Hacienda. Soy un asalariado que intento aportar a la sociedad a la que me debo lo único que en puridad sé hacer: enseñar a enseñar lengua y literatura en los tiempos del cólera. Llámenme ingenuo, pero creo que la política debería regirse por la misma pauta. Alguna vez me llegaron los cantos de sirena y, antes de rechazarlos (creo que juiciosamente, porque habría acabado aplastado contra las rocas), me planteé lo que podría aportarle yo a la política. Un pedazo de mi vida (en el mundo de la cultura, por ejemplo, o en el de la educación) dedicado a mi ciudad, a mi isla, a mi Comunidad Autónoma, a mi país. Cuatro años. Ocho, en el mejor (o peor) de los casos. Después, sin rencor ni morriña, volvería a mis asuntos: a mi facultad, a mis estudiantes, a mis clases. El problema con la política actual es que los que la ejercen no tienen a dónde volver y eso los convierte en un peligro. Da miedo. Porque son capaces de hacer cualquier cosa para quedarse. Repito: cualquier cosa. Por si fuera poco, alguien decide barajarlos como si fuesen cartas del subastado a ver dónde caen. Y a un médico que jamás ejerció le dan el área de agricultura. A un licenciado en derecho que nunca pisó un juzgado, la de economía. A un medio experto en lenguas muertas, la de sanidad. Así están de confundidos. En los últimos tiempos venimos siendo testigos de una camada de políticos de uno y otro color que no tienen a donde regresar después de la vida pública y han considerado que antes de irse han de sacarle al cargo todo lo que puedan. He oído alguna vez el argumento de que, si les pagáramos mejor, evitaríamos que se corrompieran. No lo tengo muy claro. Leo en sus ojos avidez e impunidad suficientes para corromperse independientemente de lo que les paguen. La respuesta, a mi juicio, está en la selección de los sujetos. Un tipo o una tipa que es bueno (léase honrado, serio, decente) en su trabajo (léase la medicina, la arquitectura, la enseñanza, el derecho, el periodismo) podrá siempre valer en la política. El problema es que muchos de nuestros gobernantes no ensayaron en nada antes de dedicarse a gobernarnos.