La inteligencia artificial y la Universidad

La inteligencia artificial se ha desarrollado con gran intensidad desde 2020 a través de la consolidación de la IA Generativa. Desde el 30 de noviembre de 2022 el lanzamiento de Chat GPT tuvo 5 millones de usuarios en los primeros 5 días y 100 millones en enero de 2023. En uno de los Foros organizado por Deep Seek se afirmó que esta nueva IA alcanzó más de 100 millones de usuarios en 20 días.

La IA generativa está jugando un papel decisivo en todos los ámbitos de la actividad universitaria (docencia, investigación, transferencia y gestión). Tiene muchos desafíos por delante, entre los que hay dos de importancia decisiva: su regulación para ser utilizada de manera correcta y su democratización para que llegue a todos los usuarios

En el ámbito de la docencia tiene múltiples aplicaciones:

-El aprendizaje adaptativo es el método que utiliza la tecnología para personalizar el aprendizaje en función de las necesidades y habilidades individuales de cada estudiante.

-La pedagogía aumentada combina lo mejor de los modelos tradicionales con las posibilidades que brindan las nuevas tecnologías.

-Las tutorías inteligentes son sistemas que buscan emular los beneficios de un tutor humano a través de la tecnología, proporcionando una experiencia de aprendizaje adaptativa y personalizada durante 24 horas los siete días a la semana.

-El uso de modelos LLM (Modelos de Lenguaje Grandes). IBM los define como los modelos entrenados sobre inmensas cantidades de datos que los hace capaces de comprender y generar lenguaje natural y otros tipos de contenido para realizar una gran cantidad de tareas. Entre los más conocidos están Chat GPT en sus diversas versiones, el COPILOT de Microsoft, el GEMINI de Google Deep Mind …

- Otras ventajas para el estudiantado son: los chatbots alimentados por la IA que juegan un papel crucial en la identificación temprana de estudiantes que pueden sufrir vulnerabilidad emocional ayudándoles a resolver sus problemas y también las herramientas de transcripción de idiomas que pueden socorrer a los estudiantes internacionales.

La IA se convierte en una herramienta fundamental para los profesores a quienes ayuda automatizar ciertos trabajos administrativos, a preparar los materiales de clase, a realizar evaluaciones. Les evita las labores repetitivas y de gestión, permitiéndoles dedicar más tiempo a la investigación o a la relación con los alumnos. Ahora bien, la máquina no podrá nunca reemplazar al docente porque, como dice Leire Nuere, un profesor además de enseñar inspira, educa, proyecta, guía, ilumina, posibilita y eleva el espíritu.

En el ámbito de la investigación las posibilidades que ofrece son infinitas. Por ejemplo, el análisis de un gran volumen de datos, la creación de modelos y simulaciones, la automatización de tareas repetitivas, la colaboración interdisciplinaria o la clasificación de imágenes. Ya se han observado avances importantes en campos como la medicina (mejora de diagnósticos), la meteorología (pronósticos más certeros), la astronomía (análisis de millones de datos proporcionados por los telescopios), la genética (diseño de terapias especializadas)

La utilización de la I.A se enfrenta a retos importantes, entre los que se pueden citar:

-La formación de los docentes en estas nuevas tecnologías. Se están realizando progresos, pero queda un largo camino por recorrer. Se dan casos en los que los alumnos aventajan a sus profesores en el manejo de estas herramientas. Además, hay una cierta resistencia al cambio de ciertos sectores del profesorado, e incluso de algunos equipos directivos de las Universidades. Ello demanda acciones de capacitación y motivación de los miembros de la Comunidad Universitaria.

-La necesidad de disponer de un plan de financiación suficiente. Difícilmente las Universidades por si solas pueden asumir el coste de implantación, mantenimiento y actualización de estas tecnologías. Ello exige proyectos colaborativos entre Universidades y acuerdos con empresas que ayuden a financiarlas.

-La regulación y el uso ético de la IA. La primera Ley de utilización de la IA fue promovida por la Comisión Europea, a través de un sistema de clasificación basado en riesgos (inaceptable, alto, limitado y mínimo). Se trata de un instrumento de medición de las diferentes aplicaciones que son definidas según la amenaza que suponen para los usuarios. Ésta y otras regulaciones tienen por finalidad fomentar un uso responsable de la IA y respetar los derechos de los ciudadanos. En la misma línea se sitúan otras normativas que tienen por objeto promover un uso ético de la IA y limitar su utilización fraudulenta. Entre ellas cabe citar las “Recomendaciones sobre la ética de la IA” de la UNESCO que suministró un marco normativo adoptado por todos sus miembros. También la UNIR española proclamó en 2023 una declaración en este sentido. La observación de una ética de la I.A. exige el cumplimiento de normas sobre protección de datos y la privacidad de las personas.

-La lucha contra los sesgos algorítmicos Ya que si los sistemas de la IA aprenden de los datos con los que son alimentados y estos presentan sesgos, la IA tiende a reproducirlos y amplificarlos.

- La necesidad de un uso responsable de la IA, ya que ésta puede tener un gran impacto medioambiental debido al fuerte consumo de energía.

- La democratización de la IA significa que resulte accesible y fácil de usar para los individuos y las asociaciones, sin que importe su experiencia tecnológica. Hay iniciativas internacionales con este objetivo como AI Alliance que promueve una IA para todos, segura y responsable.

-Algunos expertos (Pedro Mercado, Rector de la Universidad de Granada) hablan de la dimensión psicológica de la IA y mencionan el fuerte estrés que su acelerada introducción está provocando en las comunidades universitarias contra el que es preciso actuar.

Como tantas veces se dice, la IA ha venido para quedarse y su utilidad en las actividades universitarias está fuera de duda. No obstante, su implantación se enfrenta a serios desafíos que es preciso abordar y resolver: formación de docentes, superación de la resistencia al cambio, financiación de las tecnologías necesarias, regulación y uso ético, evitación de los sesgos algorítmicos, democratización y reducción de su impacto ambiental.