Meritocracia

Es este un término que ejemplifica cómo un concepto puede ser tan manoseado y explotado en base a un interés o interpretación sesgada, que parece perder tanto su riqueza como la profundidad de sus diferentes sentidos. En las últimas dos décadas ha sido sacralizado por una visión ultraliberal que obvia los condicionantes de buena parte de la población para exigirles una especie de «agogé» general. Se suele reducir a «cultura del esfuerzo». Desde la óptica «robinsoniana» del hombre hecho así mismo y el paradigma de que todo se puede superar con esfuerzo, hacemos una lectura simplona del estoicismo denostando la diversidad de factores ambientales, físicos, socioeconómicos, emocionales… que como un proceso a lo largo de la vida pueden determinarnos sin por ello ser unos fracasados.

En el otro extremo, también estos últimos años y al calor de un garantismo de visión egocéntrica y supuestamente progresista de igualarnos en derechos, pero nunca en deberes, enfrentamos esa máxima excluyente generando paradójicamente otra exclusión: la de quien sí considera el esfuerzo y la superación como algo hermoso, atrayente o moralmente ético para consigo mismo y los demás. Es obvio que es más probable llegar al éxito si uno se esfuerza y supera. Es obvio también que uno lo tiene más fácil si viene de cuna y familia de posibles, que si nace en un suburbio en el tercer mundo. Estamos muy lejos de una igualdad de oportunidades real. Incluso si la tuviéramos, esto no garantiza per se que a lo largo de la vida la justicia se imponga siempre en base a lo que cada uno se curra. Como proceso, nuestra existencia tiene momentos y azares que nunca controlaremos, por lo que esa ilusión de igualdad no puede ser una tabla rasa con la que repartir premios o miserias.

Lo absurdo es llevar el término precisamente a la pelea ideológica. Los Yanomami, estudiados como ningún otro antropólogo por el francés Pierre Clastres (murió joven, siendo uno de los etnógrafos más brillantes a quien poder leer), son una de esas «sociedades contra el estado» que definió el autor. Etiquetado como libertario, con la complejidad que ese término otorga, fué un gran influyente en el Mayo del 68. El liderazgo y el privilegio se obtienen por un consenso tribal en base al sacrificio, la habilidad y el mérito de la persona. Obviamente es un interés común el que impera al elegir a sus líderes (de manera simple y natural se asume que contar con buenos líderes beneficiará a todos), y que se autorregula grupalmente cuando alguien tiene la tentación de tiranizar, perpetuar o legar el poder a sus vástagos. La comunidad valora la meritocracia y la premia como una forma de beneficiarse de ella, sin ideología ni idealización, un mero pragmatismo que funciona. Resulta curioso ver cómo a veces los «salvajes» pueden darnos tantas lecciones de modernidad a quienes destruimos nuestros propios términos por no saber leerlos sin mediocridad. Entender, explicar y valorar la meritocracia, especialmente ante los desafíos tan complejos que se nos presentan, podría ser precisamente algo en lo que podríamos ser más prácticos.