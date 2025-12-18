No estoy para que me pida la mano

Bajo el pretexto de una agresión, cierta o falsa, y con el ropaje de la pomposa labia de la geopolítica se repiten argucias cuando la proposición no es otra que el acaparar territorios que guardan riquezas naturales o determinan la influencia o sometimiento de los países.

El hundimiento del acorazado norteamericano Maine en el puerto de la Habana fue en un principio auspiciado por una explosión de su «santa bárbara», como en un principio relató la prensa norteamericana, luego se tornó en un sabotaje que llevó a Estados Unidos de América a declarar la guerra a España, principio y fin de la pérdida de sus territorios de ultramar en las Américas y Filipinas. Ya había olvidado Estados Unidos la ayuda de España en su guerra de la independencia en la guerra Angloamericana en apoyo de las trece colonias separatistas.

En aquella ocasión de la Habana utilizó EEUU el movimiento independentista cubano como ariete, y coadyuvante en aquel proceso emancipador, a lo que contribuyó la destrucción de la flota española por la marina norteamericana en la bahía de Santiago de Cuba, a la par de la destrucción de la flota del Pacífico, perdiendo Las Filipinas y la isla de Guan que pasaron a manos norteamericanas.

Pero esto no va de nostalgia sino de formas de hacer política.

La provocación chulesca, sacando un músculo para nada exigido, sólo muestra la chabacanería de una inexistente razón política más allá de la implantación hegemónica pretendida.

Ahora le toca a Venezuela bajo el pretexto de ser el imperio de la droga, «el cartel de los soles». Ojalá fuera Tonatih dios del sol en la mitología mejicana el que con él, brindara luz, calor y vida a quienes le sonríen; pero mucho me temo que el juego anda en marcha, y que el bloqueo sobre Venezuela va coordinado con María Corina Machado a quien acaban de dar el premio Nobel de la Paz tras sus intentos de golpe de estado, desvirtuando el premio Nobel en descargo de Trump, y para uso de éste y de la oposición venezolana en la estrategia de derribo a los dirigentes del gobierno venezolano vigente.

Una vez más, se crea toda una tormenta en las redes sociales para mayor desprestigio de Venezuela a la que quieren volver un país paria, arrinconado, asfixiado por el bloqueo económico y militar.

Pero Estados Unidos también ampara actitudes soberanistas a este lado del Atlántico referido a Canarias, alentando al rey de Marruecos a decirnos que sus pretensiones sobre Canarias se calmarán si desistimos del apoyo a la autodeterminación del pueblo saharaui, y así, no disputará las tierras raras halladas en torno a la isla del Hierro. A la par EEUU vende armamento a Marruecos, y no creo que sea para defenderse del Pueblo Saharaui, pero quien sabe, quizás sí de Argelia, tampoco estamos para que nos pida la mano el matón del barrio.

Recuerdo como era el cierre de la televisión marroquí en los años noventa, describía la geografía a la que Marruecos consideraba suya, mostrando la extensión de Marruecos considerando el Sahara Occidental y Canarias bajo la bandera marroquí traslúcida, flambeando sobre estos territorios, acompañada por el himno nacional.

Ya Estados Unidos apoyó el desarrollo de la «marcha verde», sin cuya logística no hubiese tenido lugar, amén de las órdenes recibidas por los militares españoles sobre el terreno, y la «oportuna» visita al Sahara por la entonces provincia española del emérito Juan Carlos I; por no hablar de Arias Navarro y sus acólitos en relación con las materias primas detraídas por éstos de aquellos territorios.

Luego, vinieron las flotas de pesca mixtas y la prohibición de desembarcar las capturas en los puertos canarios. Pasamos de ser el segundo puerto del mundo en el tráfico de pesca a no estar en el mapa.

No podremos decir que no hemos visto venir cómo se nos ha ido cercando. Además, nuestro propio estado no ha luchado por determinar nuestro propio mar territorial en Canarias. No será por no haberse denunciado este hecho, empantanándose las decisiones sobre discusiones ensambladas sobre disquisiciones oportunistas entre la concepción del estado archipelágico, y archipiélago de estado, cuando sabemos de la maleabilidad del derecho internacional. Leer al recordado Felipe Baeza Betancort en «Las Islas Canarias ante el nuevo derecho internacional del mar», o al catedrático fallecido Don Antonio Pérez Voutiriez y colaboradores de la Universidad de La Laguna sobre esta materia debería bastar como comienzo de este relato.

¡Qué legado para generaciones futuras queremos!

Nuestra capacidad de resiliencia se verá limitada si no buscamos nuevos horizontes en los que podamos desarrollar nuestras habilidades y capacidades, y nos dejamos vencer ante la fobia que nos genere nuestro propio espacio cerrado. Nuestro mar es un espacio muy considerable si lo comprende no solo el mar territorial, sino nuestra zona económica exclusiva, y en extensión, pasaríamos a ser una de las CCAA más grandes en extensión de España, con lo que ello conllevaría en cuanto a recursos naturales y desarrollo económico.

No queremos prestar atención a las fuerzas exteriores que buscan su expansión económica, vital y hegemónica, y nos perdemos en rivalidades bizantinas interinsulares que van más allá de la mera dimensión económica.

Existen países como China Popular que van plantando islas en aguas internacionales con el fin de expandir su Zona Económica Exclusiva, lo digan o no, pero ese es el fin último. De ahí, que debemos estar a ojo avizor del desarrollo de los planteamientos economicistas en la denominada geopolítica que es de lo que va ésta.

Lo interesante es que los argumentos jurídico-pacíficos los tenemos en base a la legislación internacional y a los tratados cursados con las enmiendas obligadas, y probablemente, habrá que soportar alguna bravuconada, y hay que saber elegir a qué compañeros de viaje queremos para evitar que se hunda algún barco.