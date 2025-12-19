Dajla, Marruecos y el riesgo atlántico para Canarias

Dajla, y concretamente su futuro puerto (denominado Dakhla Atlantique), se ha convertido en uno de los enclaves estratégicos más sensibles del Atlántico medio. Situado a más o menos 475 kilómetros de Gran Canaria, en la costa del Sáhara Occidental (recordemos, territorio pendiente de descolonización según Naciones Unidas), este territorio no es solo una franja de tierra con alto potencial logístico en desarrollo, sino una palanca geopolítica de primer orden. Su control efectivo permitiría a Marruecos consolidar de facto su soberanía sobre el territorio y proyectar poder económico, marítimo y estratégico en una región directamente conectada con los intereses de España y, de forma muy particular, de Canarias.

Marruecos lo sabe y actúa en consecuencia. El proyecto del nuevo puerto atlántico de Dajla, actualmente en desarrollo y con horizonte de finalización estimado entre 2028-29 (actualmente se encuentra desarrollado hasta el 40%), forma parte de una estrategia planificada a largo plazo. No se trata de un puerto menor sino todo lo contrario. El proyecto está concebido como una gran plataforma logística, industrial y energética orientada al comercio atlántico (formando parte de la Iniciativa Atlántica marroquí), a la exportación de recursos pesqueros (la región costera saharaui es una de las zonas pesqueras más ricas y estratégicamente relevantes) y agrícolas, y a la conexión con África occidental y América. En esta línea, su desarrollo iría acompañado de zonas industriales, infraestructuras viarias, proyectos de energías renovables y una intensa labor diplomática para atraer inversiones y reconocimiento internacional.

El problema de fondo no es solo económico. El control efectivo de Dajla permitiría a Marruecos reforzar sus pretensiones soberanas sobre el Sáhara Occidental, con una consecuencia clave y vital para la política exterior española y su soberanía, la posibilidad de reclamar aguas territoriales y zonas económicas exclusivas tomando como punto de partida esa costa. Esto tendría implicaciones directas para Canarias, tanto en términos de delimitación marítima como de acceso a recursos, pesca y control del espacio aéreo-marítimo a nivel atlántico. Como resultado, convertiría a Dajla en un competidor directo de los puertos canarios, debilitando el papel histórico del archipiélago como nodo logístico entre Europa, África y América.

Todo ello ocurre en un territorio cuya soberanía está en disputa entre Marruecos y el pueblo saharaui (sumada a la responsabilidad internacional directa atribuida a España), y cuyo estatus jurídico internacional permanece sin resolver. No obstante, Rabat avanza mediante una política de hechos consumados, ya que desarrolla infraestructuras, promueve actividad económica y normaliza relaciones comerciales sin que nadie se oponga al mismo tiempo que consigue que terceros actores actúen como si el territorio fuese inequívocamente marroquí.

Aquí es donde emerge con fuerza la contradicción de la política exterior española. España, antigua potencia administradora del Sáhara Occidental, mantiene formalmente su adhesión al marco de NNUU y al principio de autodeterminación. Pero, en la práctica, sus actos recientes transmiten un mensaje muy distinto. El respaldo político al plan de autonomía marroquí (sin ningún tipo de valor jurídico), presentado como la opción «más realista», ha sido interpretado por Rabat como un aval implícito a su estrategia.

Más preocupante aún es cómo determinadas actuaciones institucionales españolas y canarias erosionan directamente los intereses canarios. Una reciente misión comercial de empresarios canarios a Dajla, por ejemplo, asume en la práctica la tesis de que el puerto y el territorio forman parte de Marruecos, normalizando una situación jurídicamente no reconocida. Este tipo de iniciativas no son neutras ya que llevan consigo el hecho de asumir el poder de facto marroquí sobre la región, contribuyendo a legitimar su control y debilitando cualquier posición futura de España para cuestionarlo.

Asimismo, la última Reunión de Alto Nivel (RAN) entre Sánchez y Ajanuch refuerza esta percepción. Aunque se insistió en la cooperación económica, migratoria y de seguridad, el Sáhara volvió a quedar relegado a un segundo plano, sin avances ni matices sustanciales. Todo ello mientras Marruecos, por su parte, salió fortalecido al consolidar la normalización de su agenda sin contrapartidas visibles y reforzó su margen de maniobra regional.

El resultado, una asimetría clara. Marruecos despliega una política expansiva, coherente y sostenida en el Atlántico medio, mientras España opta por el repliegue, la ambigüedad o directamente la inacción. Consecuentemente, esta dinámica perjudica los intereses estratégicos de Canarias, especialmente cuando se analizan las rutas atlánticas, la competencia portuaria y la futura delimitación de espacios marítimos. Concluyendo, Dajla no es un asunto lejano ni ajeno. Es una pieza central de un tablero atlántico en transformación. Ignorar su importancia o asumir como irreversible una situación creada por hechos consumados no es neutralidad, sino algo mucho más grave, es cesión estratégica. Y en geopolítica, cada cesión silenciosa tiene consecuencias profundas y duraderas.