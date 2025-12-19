No llevo nada de valor

El pasado puente de la Inmaculada me desplacé, como otros muchos españoles, a Madrid para disfrutar de la capital antes del período navideño. Hacía un frío otoñal bastante agradable que provocaba que el encuentro con los allegados, tanto los miembros de la familia peninsular como el resto de los amigos, fuera de lo más intenso y acogedor. Uno de los días de la breve estancia, me tropecé con un mensaje inesperado en el salpicadero de un taxi estacionado en la calle, perfectamente visible desde el exterior, puesto que ese era su destino, el llamar la atención del viandante. En su tenor, el profesional del volante anunciaba que no llevaba nada de valor en el interior del vehículo como aviso ante posibles percances con los amigos de lo ajeno.

Enseguida mi mente voló de las calles del populoso Madrid de las luces de Navidad hacia una realidad diferente, una lejana en dimensión, aunque próxima en lo geográfico. Me dio por pensar que un letrero semejante debería colgar sobre las instalaciones del Partido Socialista en Ferraz, incluso sobre el propio gobierno de Sánchez. Es más, no encontraba mejor aviso sobre lo que es el socialismo hoy en España tras conocerse los sucesivos escándalos de corrupción, aliñados con los injuriosos atentados a la dignidad de las mujeres, en un partido que, hasta hace bien poco, se ufanaba de «ser feminista por ser socialista», ¿o era quizás a la inversa? Ya da igual ante el hundimiento del progresismo moderado en tierras hispanas.

Como escribiera Valle-Inclán, «todo es demagogia» en este país (Martes de carnaval, 1930), autor que recomiendo encarecidamente para intentar comprender lo que sucede en una nación que, por más años que pasen, seguirá manteniendo la identidad esencial con respecto a su relación con la política y el gobierno de las cosas. La demagogia a la que se refería el genial pontevedrés es la que practica un partido, como el socialista, que niega lo que ya es evidente para la opinión pública. Que por negar, incluso rechaza los casos de acoso sexual que van saliendo, brotando diría el castizo, a medida que la desfachatez de los dirigentes se muestra con indisimulada soberbia ante los medios.

Se asiste, pues, al naufragio del sanchismo como quien presencia el desagradable espectáculo de la putrefacción de un cadáver. Sin duda, algo que nadie quiere ver, y menos exponerse a su contacto. Por ello, las palabras que el taxista escribió para protegerse de los robos, hoy son la mejor descripción posible para definir a un partido y al gobierno que lo abandera: «no llevo nada de valor». Duele saber, al dictado de las noticias e informaciones que se van conociendo, en manos de quienes hemos estado los españoles estos últimos años.

Cada mañana, desayuno en una cafetería de barrio, en las que se habla poco y se trabaja mucho, justo al contrario que la clase política que nos representa. Los parroquianos nos miramos furtivamente al escuchar las noticias que escupe un televisor prendido de las alturas y, sin mediar palabra, los ojos de uno como los del otro se preguntan y no encuentran respuesta. ¿Qué hemos hecho para merecer esto?