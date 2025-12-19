De The Stranglers a Saramago y Séneca

La Confederación Canaria de Empresarios (CCE) de Las Palmas tiene dos citas estelares al año. Una es la presentación de su informe anual. Una compilación de datos para el análisis de la economía regional que permiten entender más y mejor la marcha de nuestras principales actividades. El trabajo, liderado por su vicepresidente y secretario general, José Cristóbal García, y su equipo -al que ayer el presidente de la CCE, Pedro Ortega, calificó de «fantástico»- se ha consolidado como una de las radiografías más completas de la economía del Archipiélago.

Nunca falta una apuesta decidida por el REF y la referencia a las singularidades y especificidades de esta región que hacen tan necesario este instrumento"

El documento ofrece una visión transversal del tejido productivo canario. A través de indicadores oficiales y la perspectiva empresarial, evalúa el comportamiento del turismo, la construcción, la industria o los servicios. Y los principales retos estructurales. Al igual que en sus informes de coyuntura mensual, la CCE suele hacer hincapié en la productividad, los costes laborales, la fiscalidad y la imprescindible necesidad de salvaguardar la competitividad frente al exterior.

José Cristóbal García, Pedro Justo Brito y Alfonso Girón. / J.PEREZ CURBELO

Nunca falta una apuesta decidida por el Régimen Económico y Fiscal (REF) y la referencia a las singularidades y especificidades de esta región que hacen tan necesario este instrumento. Sin él, la economía de las Islas tal y como la conocemos y el bienestar que genera, no existirían.

Tonga de folios

La otra cita es el Almuerzo de Navidad, celebrado ayer. El presidente de la patronal de Las Palmas, Pedro Ortega, hombre cercano, de mano tendida, eficaz gestor de lo privado y lo público, y además de Teror, se acercó al estrado con una tonga de folios que hacían temer lo peor. Solo cuando el periodista logró atisbar el tamaño de las letras del discurso logró apaciguar su congoja.

Hubo una gallarda defensa de los autónomos o de la imperiosa necesidad de que España ponga pie en la pared para garantizar el apoyo europeo a la ultraperiferia"

Pedro Ortega, que a sus reconocidas cualidades de capacidad y competencia, suma una sorprendente habilidad en la selección de citas e ideas en sus intervenciones arrancó con Séneca. Ya hace unos años, en un foro sobre sostenibilidad y energías limpias, había logrado propiciar un brinco, una suerte de alzamiento de cejas, al tirar de la banda de rock británica The Stranglers: «Always, always, always the sun».

Gallarda defensa

«Decía Séneca», comenzó, «que ‘no nos atrevemos a muchas cosas porque son difíciles, pero son difíciles justamente porque no nos atrevemos a hacerlas». Rianga y pum pal Puerto. Ortega, que acabó sus palabras con ecos de la escritora Pino Ojeda, también de Teror, se encargó de recordar que en sus tres intervenciones anteriores sus reflexiones venían de la mano de Séneca -otra vez-, de Saramago y de la mitología griega.

En este contexto, su gallarda defensa de los autónomos o de la imperiosa necesidad de que España ponga pie en la pared para garantizar el apoyo europeo a la ultraperiferia o su alerta ante la baja productividad, el absentismo laboral, la presión fiscal, la compleja normativa que entorpece la generación de riqueza, y la falta de viviendas, sonó épica, ejemplar. Lo que se espera de un representante empresarial cualificado y honesto que ya ha sentado cátedra y hecho historia.