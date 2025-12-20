Solo un ejemplo

Pánico generalizado. Yo mismo me escondo aterrorizado en el sótano que no tengo. ¿Cómo es posible que avance tan formidablemente la ultraderecha, es decir Vox, mientras la derecha clásica –el Partido Popular– la imita ridículamente, como esos imitadores que remedaban a Raphael en el siglo pasado? Qué sabe nadie… Pues se lo explicaré brevemente con un ejemplo próximo. Mañana domingo se celebran elecciones autonómicas en Extremadura. Las convocó anticipadamente la presidenta de la Comunidad, una señora llamada María Guardiola, que después de jurar que no lo haría, terminó pactando con Vox, hasta que no pudo soportarlos más. Los socialistas insisten en que la señora Guardiola ha hecho cosas terribles, pero no es cierto. La presidenta Guardiola, básicamente, no ha hecho nada, salvo colocar a los suyos y comenzar a tejer una red clientelar tomando como ejemplo a seguir, precisamente, la que durante casi un cuarto de siglo extendieron primorosamente por toda la región el insigne Juan Carlos Rodríguez Ibarra y su cuadrilla. Temerosa de su torpeza política y su miseria retórica Guardiola se ha negado a participar en ningún debate con los restantes candidatos, como si no participar en los debates electorales, en plena siglo XXI, fuera una opción democráticamente tolerable. Pero lo que retrata a la presidenta extremeña es el hediondo numerito que se ha montado en las últimas horas. Ha convertido un robo en una oficina de correos –así lo ha descrito la Guardia Civil– en un intento de pucherazo de la izquierda para pervertir los resultados electorales. No es que votar a Guardiola sea una mala idea: es premiar la desnudez de cualquier proyecto político, el oportunismo más cínico, la frivolidad más irresponsable.

Frente a Guardiola los socialistas extremeños, por ukase de Pedro Sánchez, han colocado como candidato presidencial a un mindundi, Miguel Ángel Gallardo, cuyo cerebro es básicamente un excipiente para blindar a la caja craneana de una apariencia de normalidad. Cuando habla lo hace con los tartamudeos y la expresividad de un niño de cinco años, pero ni siquiera un niño de cinco años podría entenderlo. Solo segrega frases hechas que resbalan durante varios segundos hasta que dificultosamente puede terminarlas. Hace mucho tiempo no sentía tanta grima frente a un político como el que me procura este líder alfeñicado. El principal mérito de Gallardo es haber sido presidente de la Diputación de Badajoz cuando este organismo contrató al hermano de Pedro Sánchez –aun no era presidente– como jefe de una fantasmagórica oficina. Una juez decidió que debía procesarse judicialmente al hermanito y a Gallardo. Alarma en Moncloa. El señor Galllardo, que no era diputado, debía ser aforado inmediatamente, y para eso dimitieron media docena de diputados socialistas en la Asamblea extremeña. Casi todos, por cierto, procedentes de la Diputación pacense. Esta utilización espurio de las normas –un auténtico fraude de ley– la impulsó un individuo que insistió hasta la náusea que no temía ir a juicio. En cuanto se le notificó el procesamiento se presentaron las dimisiones. Este sinvergüenza, en una entrevista reciente, dijo incluso que «no recurriría» para que su caso siga en el juzgado de primera instancia y no pase al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura. Pero eso es una mentira embadurnada de estupidez. Ese movimiento judicial es automático y ningún aforado puede subvertir jurídicamente su condición de tal si no es dimitiendo. Es increíble que tanto cinismo quepa en un recipiente tan estrecho. Para enmascarar que es un candidato procesado judicialmente –porque lo sigue siendo– Gallardo atribuye su situación «a una denuncia falsa». Una juez no lo consideró así y, que se sepa, no se trata de una falsa juez, sino de una profesional con quince años de impecable servicio desde una discreción profesional exquisita.

¿Qué por qué crece la ultraderecha y se fragiliza la legitimación del sistema democrático? ¿No basta para iniciar al menos una explicación este ejemplar combate electoral y todo lo que oculta, pervierte, anula y arruina?