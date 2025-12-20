La misa del Gallo

No está claro que Jesús, uno de los hijos de María según los Evangelios apócrifos e historiadores antiguos y modernos, naciera en Belén. Ni que sucediera en el frío diciembre, como se anuncia en Occidente con abetos nórdicos y suelos helados. Más bien nacería en Nazaret, en primavera, cuatro o cinco años antes de la era cristiana cuando el emperador Augusto promulgó el edicto de empadronamiento de los habitantes de Roma y sus provincias. Obvio que tampoco su madre lo envolvió en pañales al calor de un buey y una burra que ya se encargó el Vaticano de quitarlos en tiempos del papa Benedicto XV. No hubo festejo de las efemérides hasta que la Iglesia asoció el nacimiento de un niño, de futuros prodigios, a las fiestas saturnales de Roma, en diciembre, en honor del dios Saturno. En el siglo V, el papa Sixto III introdujo la celebración de una misa especial en la noche del 24 de diciembre asociada al canto del gallo en la creencia de que el Mesías nació al tiempo que su quiquiriquí cerca del alba. Con el paso del tiempo se adelantó, primero a las doce de la noche, después casi a la prima, entre otras razones, para que los feligreses pudieran comulgar en ayunas antes que la cuchipanda de la cena familiar. El coro de la parroquia cantaba el Noche de Paz. Su origen data en el año 1818 cuando el sacerdote Joseph Mohr escribió la letra, en alemán y Franz Gruber compuso la partitura cuya melodía sonó, por primera vez la Nochebuena en la iglesia austriaca del pueblo de Oberndorf. Sin embargo, existe la leyenda de que las primeras notas fueron compuestas por un curita en una iglesia perdida del Tirol cuando esperó a los feligreses que no acudieron a la misa porque les sorprendió una intensa nevada en una noche de perros. Se puso delante del armonio y en un arrebato de soledad mística compuso las primeras notas luego traducidas por los citados autores en un pentagrama inmortal. Hoy, pocas parroquias celebran el acontecimiento con una misa, el párroco despojado de las ropas color violeta del tiempo de Adviento que recen o canten el Gloria junto a la imagen del niño Dios, en pañales, colocada en un pesebre delante o al lado del altar mayor. Cada vez hay menos gallos que canten al amanecer o desnortados antes de la medianoche. No se crían, como antaño, en gallineros armados en las azoteas o solares detrás de las casas terreras o cubran a gallinas sueltas que escarbaban en la tierra para atrapar lombrices con que darles de comer a sus polluelos. Millones de ellas se encuentran contenidas en cubículos de producción masiva de huevos, día y noche, porque el aporte de proteínas se ha extendido, en igualdad alimentaria democrática, a toda la población del globo. Un par de huevos fritos, arroz, sopas de fideos o pescado podía ser la parca cena de Navidad en hogares de familias deprimidas de la isla. Mientras, en los hogares acomodados por profesión, comercio, industria o alcurnia no faltaba el cordero adobado, pasteles de carne, pescado fresco, postres variados regados con vinos caros después de asistir a la Misa del gallo y besar el pie del niño ofrecido, envuelto en un paño de lino por el celebrante de mirada mirifica sabedor de que muchos de los devotos eran miembros de cofrades y pagaban, con creces, los diezmos y primicias a la Iglesia de Dios. Los tiempos han cambiado. Hay más iglesias que curas que prediquen la Buena Nueva con base al florilegio medieval o los primeros autores cristianos. Las madres y abuelas están, ahora, más atentas de la cocina con que agasajar a la familia que se allega a compartir una cena mixtura de tradición y esa especie de regodeo melancólico, tristeza agradable, «sentimiento dulce» para Diderot que envuelve a una mayoría de gente durante el tiempo navideño. Adornos, pequeñas figuras, luces adornan al árbol de Navidad, abeto o pino natural hasta que las nuevas normas de conservación de la naturaleza y «sostenimiento» obligan a armarlo de papel o plástico, luego montón de basura restos obsolescentes en que se ha convertido el tiempo de Pascuas. Y en la base paquetes con regalos que chicos y grandes esperan en una noche de sorpresas plenos de magia que, antes, eran exclusivos de una mañana de Reyes. Noche de evocaciones a la infancia, las ricas truchas de la abuela y sobre todo a los ausentes. Por lejanía o porque «pasaron a mejor vida». El regreso al hogar, un eslogan que quizá inventó Homero, o un conjunto de autores de tradición oral de ese tiempo, (algún autor moderno imagina que la escribió una mujer) en la Odisea uno de los mejores libros de viajes que se han escrito jamás. La nostalgia, del griego nostos, regreso y algios, dolor. Convertida en llamada publicitaria y marketing navideño que cada día aparece más pronto, invitación al consumo de espumosos, mazapanes y turrones de múltiples sabores o empresa multinacional de chocolates que rifa un negocio de luminarias para cubrir las alamedas y caseríos de pueblos antaño sumidos en el mayor de los aislamientos y olvidos.

El anuncio y todo el ambiente se carga de cierta tristeza que si uno pregunta a que se debe casi nadie responde la causa, sino al propio ambiente que, con el paso del tiempo, se ha tornado en una difusa melancolía silente que la Psicología y Antropología atribuye a los gritos de desamparos del hombre primitivo devenida en una emoción interiorizada. Diderot la llamó «sentimiento dulce». Ensimismamiento en la propia desdicha. Calderón escribió que «toda melancolía nace sin ocasión», el Romanticismo habla de una tristeza amable propia de la estética. Víctor Hugo de una especie de regodeo en la propia pesadumbre cuando escribe que “es la dicha de ser desdichado” y el Psicoanálisis de sentimiento negativo dirigido contra uno mismo sin reconocimiento concreto del objeto de pérdida. Cada año embarga, por el tiempo navideño, al hogar al que llegan hijos, hijas, familiares queridos en el que siempre se extraña a alguien que ya no está.