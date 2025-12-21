Navidad en Canarias

A medida que el calendario avanza este diciembre, pueblos, ciudades y los más variopintos rincones de las Islas Canarias disfrutan de temperaturas relativamente suaves tras el paso de Emilia y se llenan de luces, belenes y villancicos que anticipan la Navidad. El tiempo, aún con nieves en las cumbres este año, permite disfrutar de calles y playas y así la celebración en el Archipiélago combina las compras y el pasear de residentes y turistas con una mirada consciente a la realidad social de sus habitantes.

En Tenerife y Gran Canaria, cabalgatas y mercadillos navideños atraen a miles de personas, mientras que los belenes vivientes mantienen viva la tradición. Las truchas de batata, los dulces de almendra y el roscón de Reyes forman parte indispensable de la gastronomía local. Muchos pueblos también organizan conciertos de villancicos y actividades culturales que reúnen a familias enteras.

Lanzarote, Fuerteventura y La Palma destacan por unas celebraciones más íntimas y comunitarias, donde los paisajes volcánicos y la flora autóctona se integran en los belenes y la decoración. La Gomera y El Hierro mantienen un espíritu navideño familiar, centrado en la iglesia, la comunidad y la gastronomía local, lo que resalta el carácter acogedor y cercano de estas islas. La Navidad de La Graciosa no se parece a ninguna otra. La fiesta se vive en ese silencio tan especial que solo este lugar sin prisas puede ofrecer.

La llegada mañana del sorteo extraordinario de Navidad, el popular ‘Gordo’, es un momento de ilusión en todo el país y Canarias no es la excepción. En años recientes, la fortuna ha visitado algunas islas, con premios significativos, aunque no de gran alcance y más o menos repartidos. Pese a esa suerte relativamente esquiva la mayoría de los residentes en el Archipiélago comparte boletos con la esperanza y la ilusión de cambiar su dicha. Al menos la económica. Esta tradición moviliza una parte de la economía local en diciembre y también ofrece el sueño de un respiro a quienes viven con dificultades económicas. Si toca, claro. Es habitual que familias y amistades compartan en casa o en la calle el seguimiento del sorteo, comentando cada número, reforzando la convivencia y el sentimiento de comunidad.

Pese a magia navideña y el aumento de la actividad comercial, Canarias enfrenta serios desafíos. La tasa de pobreza y desempleo supera la media nacional, y los déficits en servicios básicos y oportunidades laborales son palpables, incluso en un tiempo destinado a compras y celebración. La precariedad laboral, los bajos niveles de preparación, las tasas de fracaso escolar -en fase de corrección-, la baja productividad, el alto coste de la vida, la falta de vivienda y la dependencia de sectores como el turismo, el único que por fortuna da alegrías y contribuye a sostener el bienestar social, marcan la vida de muchos hogares. Y hacen que la Navidad, aunque llena de luces, también sea un momento de reflexión sobre las desigualdades.

La sociedad canaria muestra, sin embargo, una gran capacidad de resiliencia y solidaridad. Iniciativas vecinales, asociaciones y empresas se activan en estas fechas para garantizar que quienes tienen menos recursos puedan disfrutar de comidas navideñas y actividades culturales, manteniendo viva la esencia de la Navidad como tiempo de unión y generosidad.

La Navidad canaria es un escenario de playas con turistas, compras, luces, belenes y música, pero también de conciencia social. La tradición, la gastronomía, las cabalgatas y la ilusión por el Gordo se mezclan con la realidad económica y social. Nos recuerdan que estas fechas son también un momento para reforzar la solidaridad y el apoyo mutuo.

En Canarias, la Navidad es un tiempo de encuentro, sabor y esperanza, donde luces y villancicos conviven con la capacidad de superación de sus habitantes. Entre la alegría festiva y la conciencia de los desafíos, la Navidad se vive con intensidad, unión familiar y un sentido profundo de comunidad, que hace que las fiestas siempre resulten entrañables.